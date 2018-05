El Toscaf Atlética aspira a jugar en Honor Plata

El Toscaf Atlética podría jugar la próxima temporada en División de Honor Plata. El Grupo Cultura Covadonga ha renunciado a la categoría de plata del balonmano español y ha ofrecido a los tres equipos en Primera Estatal permutar una de sus plazas. La Atlética Avilesina anunció ayer que inicia las negociaciones para ser el equipo que disfrute de este cambio. "Entendemos que es una oportunidad para devolver el balonmano avilesino a una categoría acorde con su historia, encarnada en nosotros mismos y en el Villa de Avilés, y además entendemos que para el balonmano asturiano mantener un equipo en División de Honor B es imprescindible", señala la junta directiva de la Atlética en un comunicado.

El presidente de la Atlética, Gerardo González, se muestra esperanzado con que la operación salga adelante. "El acuerdo tiene que ir respaldado por las asambleas de ambos clubes, porque la Federación así lo manda. Mientras hacemos este trámite, ya hemos empezado a buscar los apoyos económicos para poder llevar a cabo la empresa. Esperamos que la ciudad se vuelque, porque esto no sólo es importante para nosotros, sino que trae muchos beneficios a Avilés", sostiene el presidente. González afirma que el próximo año puede ser muy bueno para la ciudad. "Nosotros podemos salir en Honor Plata, el Belenos está cerca de ascender a Honor B y el ADBA se ha mantenido en Liga Femenina 2, eso es muy bueno para todos", señala.

El presidente explica que también será necesario reforzar la plantilla de realizarse el intercambio. "Tenemos una joven plantilla que, durante los tres últimos años, ha sido una de las grandes destacadas de Primera Estatal", añade.

El Grupo Covadonga decidió no salir a competir en la División de Honor Plata ya que buena parte de la actual plantilla no seguirá y el potencial del equipo, que no puede fichar, se resiente. Si el acuerdo no prospera con la Atlética y si el Cronistar Oviedo y el Gijón Jovellanos no atienden a la llamada, el Grupo ya tiene sobre la mesa ofertas de equipos de otras comunidades.