Feito suma nuevos avales en FADE e Inaciu Iglesias prosigue sus contactos

Inaciu Iglesias, consejero delegado de Cartonajes Vir, mantiene reuniones de trabajo con colectivos empresariales para "construir un proyecto" para FADE, a cuyas elecciones presidenciales anunció que concurrirá. El otro candidato que se ha postulado, Belarmino Feito, presidente de Asturfeito, recibió ayer el apoyo unánime del comité ejecutivo de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA).

Iglesias señaló que "no es el momento de demostrar apoyos, sino de hacer equipo, escuchar, reunirse y construir el proyecto, que es lo que estamos haciendo". El primer ejecutivo de Cartonajes Vir se expresó sorprendido de que se produzcan "adhesiones cuando aún no conocemos los programas y ni tan siquiera se ha convocado el proceso, por lo que no se puede descartar que concurran otros candidatos, incluso mejores que los que ya lo hemos anunciado". "Hay que hacer las cosas en tiempo y forma", señaló.

ASPA expresó su respaldo a Feito por ser, dijo, "un empresario de raza, emprendedor y comprometido con el entorno socioeconómico de la región". Los constructores, agrupados en CAC-Asprocon, explicaron ayer su apoyo de la víspera a Feito por considerar que Feito aúna las condiciones necesarias para liderar la defensa de todos los empresarios de la región.