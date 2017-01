Raphael dará un segundo recital en mayo tras vender todas las entradas para el primero

Pasa el tiempo para todo el mundo menos para Raphael, que ha hecho de su talento escénico y su singularidad musical pasaportes con los que transpasar las fronteras entre una y otras generaciones. Cumplirá 74 años el próximo mes de mayo, pero sigue llenado teatros sin mayor problema. El artista ofrecerá un concierto más el próximo mayo (será el día 18), en la Laboral, tras agotarse las entradas a la venta para la actuación del 19 de ese mismo mes.

Raphael estará en Gijón dentro de su gira "Loco por cantar", en la que incluye temas de su álbum "Infinitos bailes". Como es habitual en las actuaciones del artista, también ofrecerá algunos los grandes éxitos de su prolífica carrera.

Recrea anunció ayer, además, que el teatro de Laboral Ciudad de la Cultural acogerá el próximo sábado, día 21, un concierto del grupo estadounidense "Lambchop", muy elogiado por su último trabajo "Flotus (For Love Often Turn Us Still)", considerado por algunas revistas especializadas como uno de los mejores álbumes del pasado 2016.

La banda de Nashville, liderada por Kurt Wagner, ha llegado a una particular síntesis de country alternativo, rhythm and blues, soul o hip hop. Con un cuarto de siglo de historia, "Lambchap" ha conquistado a un público cada vez más amplio. Las entradas cuestan dieciocho euros.