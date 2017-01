Leo Bassi actuará en la Semana del Aula Popular García Rúa

Se autorretrata como un bufón, alguien que hace reír con sus ocurrencias y caricaturizaciones. Lo que a él le gusta, esgrimista de la provocación y bestia negra de obispos y representantes de la derecha política, es agitar conciencias y meterle el dedo en el ojo -todo lo que puede- a aquello que no le gusta. Leo Bassi, neoyorquino de 1952 e italiano a todos los efectos (hace la sexta generación de una familia dedicada al circo desde mediados del siglo XIX), estará en la XXI Semana del Aula Popular José Luis García Rúa, un programa de actividades culturales que organiza anualmente la entidad que lleva el nombre del filósofo libertario gijonés, fallecido en Granada el pasado día 6.

El actor y cómico subirá al escenario del teatro Jovellanos, el próximo 2 de febrero, su "The Best of Leo Bassi". Es un espectáculo de hora y media de duración en el que el artista repasa algunas de las actuaciones más brillantes y polémicas de una larga y fecunda carrera. Empezó en el circo familiar con sólo siete años de edad, especializándose como malabarista, pero cumplida la veintena se independizó y puso en marcha un número callejero que bautizó como "El circo más pequeño del mundo". Desde entonces, no ha parado. Aún se recuerda la obra "La revelación", estrenada en el 2005, por la reacción que provocó en sectores católicos españoles. La XXI Semana del Aula Popular José Luis García Rúa, que en esta edición se acoge al epígrafe "Apoyo muto o barbarie", comenzará el día 27 de este mes. Participarán, entre otros invitados, el psiquiatra gijonés César Rendueles y el sindicalista Héctor González, que han elegido para su charla el siguiente título: "Necesitas un sindicato, no un psiquiatra".