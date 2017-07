La oposición en bloque ataca a Foro por "liquidar sin alternativa" Protección Civil

Foro a un lado y todos los grupos políticos de la oposición, al otro. Así está el reparto de fuerzas en la Casa Consistorial ante el cambio de gestión del servicio de Protección Civil decidido por el equipo de gobierno con la Alcaldesa, Carmen Moriyón y el edil de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, al frente. Ambos avalaron con las conclusiones de varios informes de funcionarios municipales la decisión de no renovar el convenio de colaboración con la asociación Vaema (Voluntarios Auxiliares de Emergencias y Medio Ambiente) para que el servicio pasara a controlarse directamente desde el área de Policía Local y de destituir de su puesto de jefe honorario al histórico Bernardo Canga para dar ese puesto al bombero retirado Valentín Cuesta. En las justificaciones de Foro se hace mención a problemas en el control del gasto, falta de disponibilidad de voluntarios por estar dando cobertura a actividades fuera de la ciudad y problemas de coordinación con los responsables de policía y bomberos. Canga y los voluntarios niegan estas acusaciones.

Ahora es la oposición quien mueve ficha. Y lo hace en bloque. Representantes de los cinco partidos -PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos- firman la propuesta que se llevará al Pleno en favor de la creación de una comisión no permanente (no es posible con el reglamento en mano hacer una comisión de investigación) sobre el servicio de Protección Civil. El apoyo de los cinco partidos garantiza que esa iniciativa salga adelante. "No nos ha quedado más remedio que plantear esta comisión", explicaban ayer los promotores de la iniciativa tras asegurar que Foro aún no les ha transmitido la información económica, técnica y jurídica que apoye su decisión de cambiar de modelo. El tema fue motivo de debate en dos comisiones ordinarias y se está pendiente de una comisión extraordinaria solicitada hace días por el PSOE.

Ahora se opta por dar un paso más. Para los partidos de la oposición esta comisión específica es necesaria "ante la liquidación del actual servicio, ante la ausencia de modelo alternativo al mismo, ante las graves acusaciones que el propio gobierno municipal ha mantenido sobre la agrupación de voluntarios y ante la negativa del gobierno a aportar información concluyente respecto de todos estos asuntos". La comisión, según se indica en la propuesta de acuerdo plenario, debe revisar toda la documentación del servicio desde 2011 y recabar todos los informes, estudios y alternativas para valorar mejoras en el servicio.

Sin justificación

"Queremos saber. Ellos (por el gobierno local) repiten, repiten y repiten que hay graves irregularidades pero lo que nos muestran son cuestiones menores, elementos subjetivos y valoraciones que podrían llevar a una minoración de la subvención o a cambios en el convenio pero no a la liquidación del servicio", explicó en la presentación de la iniciativa el edil popular Pablo González. A su lado, los concejales Celso Ordiales (PSOE), Orlando Fernández Casanueva (XSP), Aurelio Martín (IU) y el coordinador local de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo. Ninguno de ellos busca imponer un modelo de gestión o un jefe concreto pero todos coinciden en denunciar "que no vale cambiar el sistema de la noche a la mañana y sin una alternativa". Sobre todo, dicen, porque se ha dejado a la ciudad sin un servicio que es obligatorio, y se ha generado una polémica que afecta de manera directa al centenar de voluntarios, cuyo trabaja ha quedado en entredicho.

Quien no ve necesaria ni la comisión ni más explicaciones es el forista Esteban Aparicio que, ayer mismo, y tras conocer la petición de la oposición, aseguraba que los informes son "contundentes". "No le encuentro justificación a esa comisión", aseguró el edil quien también puso sobre la mesa sus conocimientos como abogado para criticar ciertas justificaciones de gasto presentadas por Vaema. "¿Qué más quieren ver? ¿Los contratos de la gente que vino aquí a defender la posición de Vaema, no de los voluntarios, porque son cargos de Vaema y cobran de Vaema?", se preguntó Aparicio.

Aparicio adelantó que ya hay 25 voluntarios al cargo del servicio que ahora lidera Valentín Cuesta y que estarán operativos en cuanto pasen unos cursos de formación.