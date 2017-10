Gijón, nominada como mejor ciudad "amiga de los perros"

Con 42 espacios públicos para los perros, una playa –la de El Rinconín– abierta a ellos los doces meses del años, otra –la de San Lorenzo– accesible a las mascotas entre las escaleras 2 y 8 cuando no es época de baños y hasta 17 alojamientos que ya permiten mascotas en la ciudad así como decenas de comercios y locales de hostelería que les facilitan su entrada queda claro que el Ayuntamiento de Gijón apuesta por los perros en la ciudad. Por no hablar de la campaña impulsada desde Divertia que tuvo el lema "Yes mi can". Todo ello ha servido para que Gijón esté nominada como mejor ciudad "amiga de los perros" en los premios "Travelguau" 2017.

Este premio distingue al ayuntamiento, concejo o comarca dentro del territorio español que, de forma generalizada, emprenda y ejecute acciones en atención a la relación con las mascotas desde el respeto y la convivencia con ellas, haciendo que tanto ciudadanos de su territorio como visitantes del mismo disfruten del mismo junto a su mascota. La votación está abierta.

Gijón ha sido seleccionado por su campaña ´YES MI CAN´, que puso en marcha el área de Turismo de Divertia. Con esta campaña, la Villa de Jovellanos se posiciona como una de las ciudades españolas que ofrece más servicios a los turistas que viajan con sus mascotas. La campaña se difunde a nivel nacional, con un especial esfuerzo en redes sociales en comunidades autónomas limítrofes, en Madrid y en Cataluña. El hastag que se utiliza es #xixonyesmican.

Los premios

Premios "Travelguau" es una iniciativa que surge con el objetivo de difundir y reconocer a empresas, entes públicos y particulares que luchan por hacer el territorio español un poquito más amigable con nuestras mascotas y que, como TravelGuau, apuestan por incentivar la relación con las mascotas desde el respeto y la convivencia con ellas y de ellas con el entorno, propiciando nuevos espacios de desarrollo que satisfagan las necesidades de las personas con mascotas desde un punto de vista sostenible, y con una atención especial hacia el turismo con mascotas.

En Premios Travelguau quieren reconocer y conceder una mención única al Destino, entendiéndose como tal, ayuntamiento, concejo o comarca dentro del territorio español, que de forma generalizada emprenda y ejecute acciones en atención a la relación con las mascotas desde el respeto y la convivencia con ellas, haciendo que tanto ciudadanos de su territorio como visitantes del mismo disfruten del mismo junto a su mascota.