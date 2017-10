Militantes de Podemos Gijón piden a su partido que endurezca su línea de oposición contra Foro

Un grupo notable de militantes de Podemos en Gijón han escrito un manifiesto solicitando a sus representantes muncipales -los concejales de la marca local Xixón Sí Puede (XSP)- que endurezcan su línea de oposición contra el gobierno local de Foro, una postura que defenderán esta tarde en una asamblea convocada por XSP para fijar una postura de cara al próximo Pleno de debate del estado del municipio.

Los 44 militantes que firman el escrito, entre los que se encuentra el sector próximo a la Corriente Sindical d'Izquierda (CSI) así como la concejala Verónica Rodríguez Fernández, muestran su profundo malestar con las políticas que está llevando a cabo el equipo municipal de Carmen Moriyón y, por eso, entienden que la fuerza podemista debe "liderar" una dura oposición contra las mismas

A continuación, su manifiesto íntegro y el nombre de todos los firmantes:

Los y las abajo firmantes, miembros de Podemos Xixón, queremos manifestar nuestro profundo pesar con la situación de parálisis que está sufriendo nuestra ciudad. El actual gobierno de Foro carece de legitimidad democrática, dado su incumplimiento constante y reiterado de los acuerdos alcanzados en el pleno. No sabemos si esto se debe a su incompetencia o por manifiesto desacuerdo con los mismos dada su condición de minoría, pero la realidad es que gran parte de las medidas aprobadas no son llevadas a cabo ni ejecutadas por parte del gobierno. Esto ya ha supuesto que, en el caso de los presupuestos participativos y de la ejecución de obras comprometidas con los Consejos de Distrito, la Federación de Asociaciones de Vecinos urbana haya protagonizado un plantón frente al gobierno por su inactividad. El listado de incumplimientos es largo. Resaltan casos tan sangrantes como la remunicipalización de la ayuda a domicilio, el desarrollo de planes de actuación comunitaria integral, el plan de participación ciudadana, la construcción del campo de fútbol femenino, la cubierta de la pista de Cimavilla, las infraestructuras de acceso al barrio de Nuevo Roces, el bonotaxi para las personas con movilidad reducida o el plan CES para la gestión de las colonias felinas. Los grupos políticos continúan aprobando propuestas que nunca verán la luz.

Desde la derecha radical se acusa a Foro de estar "podemizándose". Lejos de esto, está mostrando su cara más reaccionaria y antipopular. Puntualmente le resulta imposible no aceptar las propuestas que realiza Xixón si Puede, que se caracteriza por ser el grupo municipal que más iniciativas lleva al pleno pero, si no se ejecutan, de nada sirve todo este trabajo. Por otra parte, Foro se comporta de forma artera al no ejecutar lo aprobado en los plenos, pues sabe que esto causará desánimo en las bases de Podemos y XsP al ver la falta de efectividad de la acción municipal. En temas económicos Foro sigue atacando a las clases populares y está apostando por subir las tasas a la ciudadanía en el PDM pero mantener el IBI a las grandes superficies, camino en el que se ha encontrado con el PSOE. Nosotr@s defendemos que quien más tiene más paga, de ahí la necesidad de una regulación progresiva de los impuestos, y no entendemos la abstención de Xixon si Puede en este aspecto. Si esta tendencia continúa será imprescindible oponerse a los presupuestos, pues son tan importantes los ingresos como en qué se distribuyen los gastos. Ante esta situación vemos necesaria una campaña de denuncia pública y constante de estos incumplimientos, endureciendo el discurso contra un gobierno inútil que comienza a mostrar su verdadera cara censora, con la suspensión de actos públicos de debate de manera cobarde y mentirosa. Podemos y Xixón Sí Puede han de liderar la respuesta ciudadana contra los ataques de Foro a las clases populares, el desmantelamiento de la economía de Xixón, la degradación de los barrios y el desprecio al medio ambiente. Nuestra ciudad se merece un gobierno mejor. No queremos un gobierno incapaz, mentiroso y que crea problemas en lugar de resolverlos. Queremos un Ayuntamiento de Xixón a la altura de su gente.

Firmantes:

1. Mayka Díaz Bayón (auxiliar de ayuda a domicilio)

2. Ignacio González Vegas (músico)

3. Amparo Miguel Santos (auxiliar ayuda a domicilio)

4. Rafael Velasco Rodríguez (abogado)

5. María del Carmen Diego Tarano (auxiliar de ayuda a domicilio)

6. Rubén Montes López (arqueólogo)

7. María Jesús de Dios Prieto (auxiliar ayuda a domicilio)

8. Alberto Manuel Caballero Carabal (trabajador de hostelería)

9. Amaya Alonso Fernández (trabajadora del sector servicios),

10. Jesús Aguado Fernández (funcionario)

11. Loreto Sánchez Mijares (trabajadora del sector servicios)

12. Andrés Díaz Bernardo (mecánico de ferrocarril)

13. Remedios Cotarelo (funcionaria)

14. Héctor Gómez Navarro (Profesor UNED)

15. Pedro Sáez (profesor de filosofía de secundaria)

16. Yosune Hernández García (psicóloga)

17. Carlos Gómez Palacios (librero)

18. Esther Pineda Fernández (maestra)

19. Luis Fernández Fernández (portuario)

20. Julio Mejías (animalista)

21. María Teresa Pérez Robledo (ama de casa)

22. Miguel Tarano Castillo (panadero)

23. Carmen Cerezo Vázquez (maestra)

24. Raúl González Flores (delineante)

25. Iván González Lueje (chigrero)

26. María Sol González Ferreira (jubilada)

27. Xoxe Nel Azcano González (enfermero especialista en salud mental)

28. Ángel Javier García Sierra (pintor)

29. Alba Rosa Ferreira Rodríguez (jubilada)

30. Miguel San Miguel Valduerteles (profesor de instituto jubilado)

31. José Ramón García Sierra (pintor decorador)

32. María Nereida Prieto Prieto (jubilada)

33. Pablo García Calvo (parado)

34. Adolfo Alonso Fernández (cocinero)

35. Clara Doltra Tapiola (administrativa)

36. Santiago Martínez Fernández (desempleado sector automoción)

37. Luis Siso Garrido (marino)

38. Berta Ordíz García (jubilada)

39. Julio Velasco Gonzales (jubilado)

40. Alex Zapico (videoreportero)

41. Verónica Mejías (animalista)

42. Bonifacio Ortiz Cabello (jubilado)

43. Candido González Carenero (sindicalista)

44. Verónica Rodríguez Fernández (concejala de Xixón si Puede)