Descartan que el olor a cloaca en la playa de San Lorenzo fuese causado por heces

El olor a cloaca del sábado en San Lorenzo no provino de restos de heces, sino de "acumulaciones de grasa" en los colectores de saneamiento. Ésa es, al menos, "la primera impresión" del equipo de gobierno municipal tras reunirse ayer con representantes de la Policía Local, Bomberos y Emulsa. "En ningún caso los análisis macroscópicos indican que fuesen heces", aseguró la alcaldesa Carmen Moriyón, en referencia a las polémicas "falsas espumas", que según el testimonio de varios surfistas, eran "trozos de caca". Los operarios de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente recogieron cinco toneladas de basura -principalmente madera y arena-, que serán analizados en el laboratorio. Moriyón coincide con la oposición en la solución al problema: construir el pozo de tormentas del parque Hermanos Castro. Sobre la obra del depósito, adelantó, "debería estar adjudicada antes de que finalice el año".

A falta de conocer el resultado de la analítica que se está haciendo en el laboratorio de La Perdiz de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), la regidora manifestó que "en ningún caso, ni por parte de la Policía Local ni de Bomberos ni de los operarios de Emulsa, la impresión macroscópica es que hubiese heces" en la playa. Carmen Moriyón reconoce que el olor fue "insoportable", pero lo atribuye a las acumulaciones de grasa que se producen en las paredes de los colectores y que las fuertes lluvias -el sábado cayeron más de 46 litros por metro cuadrado- arrastraron hasta el mar. Estos "tapones de grasa", añadió la forista, "no se limpian con carácter ordinario, porque sería muy complejo, por no decir imposible".

"No hay peligro"

El concejal de Seguridad Ciudadana y presidente de la Emulsa, Esteban Aparicio, también se refirió a la composición del vertido en base a los informes preliminares e indicó que "en principio, no parece motivo de peligro". "Eran limos provenientes del río Piles por las inundaciones que se produjeron en cabecera y fueron bajando, y por otros vertidos ya históricos y que están en el lecho del río; pero había de todo", explicó Aparicio. Y en ese "de todo" también cuentan la grasa y vertidos que salieron de los colectores en los momentos de máxima lluvia para evitar inundaciones. "En principio parecen aguas pluviales pero pasadas por redes de evacuación ordinarias", abundó el presidente de Emulsa.

Desde el gobierno forista se habla de "espuma" y "color chocolatoso" que generan mala imagen, pero no de un problema grave de contaminación agravado por las carencias del sistema de depuración de la ciudad. No obstante, todo dependerá de lo que diga el informe final de la EMA, que la alcaldesa espera tener el jueves para la reunión del Observatorio de San Lorenzo. Desde la Empresa Municipal de Aguas aseguran que el sistema de alcantarillado de Gijón "funcionó de forma ordinaria, conforme a lo previsto, aunque, obviamente, una parte del caudal de la avenida se evacuó a través de los aliviaderos que hay al efecto". La recepción de varias denuncias motivaron varios controles que detectaron un olor metanoso pero "no fecal", que no obligaron a prohibir el baño, según Aparicio.

¿Y cuál es la solución? La alcaldesa Carmen Moriyón defiende dos medidas: la primera, la construcción del pozo de tormentas de Hermanos Castro, que "aliviará mucho esa carga contaminante"; y segundo, un estudio de la EMA que revisará la red de saneamiento para contemplar posibles mejoras. "Aquellos puntos donde las pluviales puedan separarse de la red de saneamiento, lo haremos", dijo. Sobre la construcción del pozo de tormentas, clave para que funcione el colector de Viesques, afirmó que "debería estar adjudicada la obra antes de que finalice el año". De hecho, agregó, "rechazamos una propuesta del Circo del Sol en el parque ante la previsión de ya estuviesen las obras".

Críticas de la oposición

Precisamente este depósito centró ayer las críticas de la oposición. El grupo municipal del PSOE pedirá explicaciones sobre lo sucedido en la reunión de hoy de la comisión municipal de Medio Ambiente e instará a que la EMA licite de una vez la obra del pozo de tormentas. "No nos valen más excusas, porque estamos hablando de una instalación que debería estar en funcionamiento desde 2015 y porque además el no poner en funcionamiento esa instalación ha supuesto que el colector del este, que costó casi 10 millones de euros, tampoco funcione", señaló el edil César González. Pese a las promesas del gobierno de Foro, el socialista vaticina que antes de 2021 no estará en servicio ese depósito, imprescindible para evitar que las aguas fecales acaben en la playa en días de fuertes lluvias, como así sucedió el fin de semana. El concejal reprochó además al gobierno local que la EMA, con más de 30 millones de euros en caja, esté batiendo récords negativos de inversiones".

La presidenta de la Empresa Municipal de Aguas, Ana Braña, había señalado que las obras del pozo se iban a posponer hasta después del verano para no entorpecer las actividades del Festival del Arco Atlántico, algo que el edil socialista tildó de "excusa barata", dado que una licitación de este tipo lleva bastantes meses. "Si se hubiese sacado a la vez que se sacó la del pozo de tormentas de El Arbeyal, la adjudicación del contrato se produciría en verano y las obras no habrían empezado hasta septiembre", manifestó. César González también advirtió que si las intensas lluvias hubieran coincidido con la pleamar, se habrían vuelto a producir inundaciones en La Calzada.