Ribadesella prorroga el contrato del agua hasta firmar la nueva adjudicación

Ribadesella tendrá servicio de aguas después del 31 de diciembre. La empresa Asturagua continuará gestionándolo después de que Foro Asturias (que gobierna en minoría) y el PP votaran ayer a favor de una segunda prórroga, en este caso hasta que se firme el nuevo contrato.

Tanto Pueblu como PSOE (partidarios de que el servicio sea municipal) se abstuvieron en la primera votación de una sesión extraordinaria que se celebró a las ocho de la mañana y duró apenas quince minutos pese a que había ocho puntos en el orden del día.

Uno de ellos, el referente a los nombramientos de técnicos colaboradores en el expediente de contratación de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en el concejo, se sacó del orden del día y se llevará a la sesión de mediados de enero, también extraordinaria por la celebración de Fitur a finales de mes, cuando correspondería el pleno ordinario.

Este punto se refiere a la continuación del proceso de contratación que pondrá fin a la prórroga aprobada ayer, algo a lo que el PP ha anunciado no brindará el mismo apoyo, pues ha reivindicado un nuevo procedimiento y descartado apoyar la integración de más técnicos públicos.

La alcaldesa, Charo Fernández Román, de Foro Asturias, explicó que a esa misma sesión plenaria de enero esperan poder llevar el convenio de los trabajadores municipales, que está muy avanzado. De salir adelante este nuevo texto, su intención es "que entre en vigor cuanto antes".

La alegación del PSOE para eliminar la bonificación del treinta por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las fincas urbanizables no construidas en la zona rural y así poder bajar a todos los contribuyentes un 4,6 por ciento en el recibo no prosperó en el pleno de ayer, pues sólo sus dos concejales la votaron a favor. Pueblu y Foro Asturias votaron en contra y los dos ediles del PP, así como la concejala no adscrita, Verónica Blanco, se abstuvieron. Los socialistas presentaron, por otra parte, una alegación para poder reinvertir el superávit conseguido este año en el ejercicio de 2017.

La propuesta salió aprobada por unanimidad tras exponer el concejal socialista Secundino Díaz que se trata de la misma motivación que presentó Foro Asturias en el pleno anterior para que el Estado flexibilice la contratación en los municipios.

"En lugar de pedir cambiar la ley, pedimos permiso para gastar el superávit en 2017", aclaró el edil.