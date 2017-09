Los recolectores de ocle en playas exigen "sanciones ejemplares" para los ilegales

El intrusismo y la recogida ilegal de ocle por encima de las posibles consecuencias de la práctica del arranque. Esa es la principal preocupación en estos momentos de los recolectores de arribazón que hoy comienzan, a pleno rendimiento, la campaña para recoger gelidium, el llamado "oro rojo". Hasta el próximo mes de marzo podrán entrar a las playas con tractores durante todo el día para sacar algas. Este verano, debido a la gran cantidad de ocle acumulada en los arenales, pudieron recogerlo con artes tradicionales hasta el 9 de agosto de doce de la noche a seis de la mañana. Desde el 9 de agosto les estaba permitido hacerlo a partir de las 20.30 horas.

Que se persiga de manera dura el intrusismo y que se impida a los recolectores cántabros recoger ocle en Asturias (los asturianos no pueden llevar a cabo esta práctica en la vecina comunidad), son algunas de las demandas del colectivo de la Asociación de Recolectores de Algas de Arribazón del Oriente que preside Juan Carlos González García.

"La mar se está metiendo estos días. De ahora en adelante sabremos como será la temporada", señaló ayer González. Lo recogido por el verano ha superado las mejores previsiones. "Salió mucho ocle adelantado desde finales de junio y todo el mes de julio. A finales de julio hubo temporales que otros años no llegaban hasta septiembre.", explicó.

González aseguró que las relaciones con la Dirección General de Pesca tras la polémica de la pasada primavera por la vuelta a Llanes del arranque, 29 años después de su prohibición, se han limado. "Están endureciendo las sanciones para los ilegales y las relaciones están mejor. La polémica se enfrío. Va todo mejor", dijo. Recalcó que con la Cofradía de Pescadores de Llanes se intentó llegar a un acuerdo, que se dinamitó al final por la negativa de parte de los asociados a dar su visto bueno a la vuelta del arranque al litoral del concejo donde, según los expertos, se encuentran algunos de los campos de algas más importantes del mundo.

"Queremos sanciones fuertes, ejemplares, para poner a cada uno en su sitio. Es un asunto que se nos está yendo de las manos. Nos preocupa este asunto mil veces más que el arranque", señaló Fernando Abad Guerra, expresidente del colectivo de recolectores. En relación a la repercusión del arranque, señaló: "a día de hoy no nos afecta en nada. Hay tanto ocle como otros años. Yo no digo que en cuatro o cinco años no se note, pero en tres años, mínimo, no lo vamos a notar. Hablamos de que existe un cupo de recogida de 1,3 millones de kilos y han campos con 9 y 10 millones de kilos", señaló.

Sobre la utilización de las rastrillas en los tractores para sacar el gelidium, los recolectores dicen estar en conversaciones con la Consejería para regular esta práctica que, a día de hoy, no cuenta con reglamentación alguna para su utilización. En relación al arranque, hasta el pasado viernes, y según datos oficiales de la Cofradía de Llanes, han completado el 84 por ciento del cupo permitido lo que en kilos se traduce en 1,09 millones.