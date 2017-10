Aprobada la RPT de Ribadesella con el apoyo del 87% de los trabajadores

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Ribadesella, aprobada en el pleno del miércoles, fue avalada el día anterior por el 87 por ciento de los trabajadores del Consistorio. Son 46 personas las empleadas, entre funcionarios y laborales, de las cuales 40 emitieron un voto favorable; dos votaron en contra, y cuatro se decantaron por el voto en blanco.

Una de las modificaciones introducidas en el documento, a propuesta de la alcaldesa, Charo Fernández Román, de Foro Asturias, fue la reducción de diez a cuatro años del periodo en el que aumentarán progresivamente las retribuciones.

"A algunos de los empleados a los que afecta mayormente este acuerdo les quedan pocos años para jubilarse", explicó la regidora, antes de someter la cuestión al voto de los grupos. El PP votó a favor y Pueblu, en contra. Su portavoz, Ricardo Cangas, protestó por haber tenido sólo tres días para estudiar el documento (del 25 de septiembre que lo recibieron al 28 que tenían la comisión) y una semana más para decidir su voto.

"Nos parece que, muchas veces, en lugar de intentar colaborar, se nos ponen trabas para ver si hay suerte y no encontramos algo que no nos guste", expuso el edil. El grupo apuntó, además, que les han hecho llegar que "en algún puesto no se desempeñan las labores propias de la titulación que se requiere". El PSOE, por su parte, se abstuvo en la votación (al igual que la edil no adscrita, Verónica Blanco) y echó en falta haber acudido a las reuniones mantenidas entre la Alcaldía ylos sindicatos y detectó "algún error" en la RPT, como "una trabajadora que en el organismo dice que tiene un mando y en la ficha dice que el mando es otro".

La Alcaldesa indicó que ahora se abre un periodo de alegaciones para los trabajadores y el texto de la votación a la que fueron convocados mostraba su parecer "favorable" o "desfavorable" a la RPT "sin perjuicio de las alegaciones o recursos que a título particular pusiese presentar". Respecto del reparto de funciones, Fernández Román apuntó que "cada uno tiene una idea del trabajo que quisiera hacer, y a lo mejor no se corresponde con el que tiene. La función de la RPT es ésa, poner orden en las funciones y tareas encomendadas a cada trabajador", zanjó.