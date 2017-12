Recogida humanitaria en Parres y Cangas

C. C.

Rosa Sacristán y Benjamín Argüelles, en el instituto cangués C. C.

La asociación de ayuda humanitaria sin ánimo de lucro "Alendar" recogió ayer cerca de 400 kilos de material humanitario-productos de higiene, víveres no perecederos- para los refugiados que se han quedado atrapados en Turquía. La recogida se llevó a cabo en los institutos de Cangas de Onís y Arriondas y en el colegio parragués. Varios establecimientos de Arriondas como Deportes Viru o la ludoteca Veo Veo continúan con la campaña hasta enero inf C. C.