El ajedrez gana terreno por Navidad

El ajedrez gana protagonismo estas Navidades en la comarca gracias a la gran labor de difusión que lleva a cabo el Club Torre de Llanes que preside Miguel Ángel Armas. La reciente creación del Club Ajedrez Peñamellera, hijo de la formación llanisca, fue celebrada durante el pasado fin de semana con sendos eventos sobre los tableros que hicieron las delicias de un gran número de aficionados.

Una sesión de partidas simultáneas en el polideportivo de Panes, con el jugador madrileño Omar Aziz como protagonista, fue uno de los platos fuertes. Aziz, jugando con negras, se enfrentó a una selección de media docena de jugadores de los clubes de Llanes y Peñamellera integrada por Pepe Martinell, Joaquín Pinto, Antonio Lucas, Pancho Gutiérrez, Juan Ortiz y Juan Ramón Goellas. El jugador madrileño, poseedor de una puntuación de 2.060 puntos en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez, ganó a todos sus oponentes.

El sábado y el domingo Panes y Llanes acogieron la tercera edición del Torneo Capodanno, organizando de manera conjunta por el Club Torre de Llanes y el Club Ajedrez de Peñamellera y en el que tomaron parte dieciséis jugadores. La competición se desarrolló por el sistema suizo a un total de siete rondas. Omar Aziz hizo valer su puesto en el ranking FIDE y ganó de manera brillante la competición. Segundo clasificado fue Juan Ortiz y tercero Tino Burgos. En categoría sub 16 se impuso Tomás Pino y en sub 14 Ruth Pérez. En sub 12 y sub 10 los ganadores fueron, respectivamente, Antonio Luca y Elide Lucas.

El buen ambiente reinante durante los dos días en los que transcurrió el Torneo Capodanno, disputado en su jornada inicial en Panes y la final en el Casino de Llanes, fue destacado por los organizadores y los jugadores.