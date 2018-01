Oriente al día

Llanes e Infiesto, de fiesta por San Antón

La localidad llanisca de Parres honrará al patrón de los animales con la interpretación de la misa de gaita y una subasta de productos caseros

parres de llanes / infiesto, c. c. / e. g. c.

17.01.2018 | 03:23