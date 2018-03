"No se subirá la cuota del hogar del pensionista de Cangas de Onís"

La nueva directiva del hogar del pensionista "Bella Vista", de Cangas de Onís, presidida por Antonio Eugenio Alonso García, acaba de cumplir un mes de trabajo. De momento, tienen muchos proyectos y casi dos años por delante de mandato, con el objetivo de darle continuidad a las directrices marcadas por anteriores directivas que han dejado alto el listón.

Alonso García fue edil entre 1983 y 1987, bajo las siglas del CDS, en el Ayuntamiento cangués, en tiempos de Toño Vega Díaz como alcalde.

- ¿Qué fue lo que le animó a presentarse a la presidencia del hogar del pensionista "Bella Vista?

-Me convocaron desde el Centro de Servicios Sociales, junto con otro grupo de personas, y nos expusieron la situación por la que atravesaba la asociación de pensionistas. En pocos días, si no se presentaba ninguna candidatura, tras agotarse todos los plazos legales, ésta se disolvería y dejaría de existir como tal. Dentro del grupo convocados consideramos que no se debía perder esta asociación, una de las más numerosas del oriente de Asturias, y que tanto había esfuerzo había costado llegar hasta aquí desde su fundación en el año 2003.Personalmente la continuidad de algunos miembros de la anterior junta directiva, que aportan una gran experiencia, además del compromiso de los entrantes, me animó a asumir la presidencia.

- La pasada semana tuvieron asamblea extraordinaria para aprobar el calendario de actividades para el presente ejercicio. ¿Alguna novedad destacable para los socios a lo largo del próximo años?

-Dado el poco tiempo que disponíamos desde la toma de posesión de la nueva directiva para organizar algo, la programación de este año 2018 podemos decir que es una continuación de la anterior. Por otra parte, muy completa, con actividades como talleres, cursos, viajes por Asturias, excursiones a otras comunidades limítrofes y también de varios días por España, etcétera. Eso sí, a lo largo del año iremos introduciendo novedades como charlas, senderismo, ciclos de cine, nuevos talleres? Por cierto, una de las grandes novedades que barajamos para este 2018 es realizar una marcha a Covadonga para participar en los actos del triple centenario que se celebrarán a lo largo de todo el año. En fin, será una programación como digo de continuidad, pero sobre todo fiel a sus principios fundacionales que como la definen sus estatutos contribuya al fomento de la participación personal y comunitaria de las personas que son socios del hogar.

- ¿Quiénes le acompañan en este primer mandato al frente del hogar del pensionista?

-Como vicepresidenta, M.ª José Sánchez Aguilar; M.ª Isabel Caso Blanco, en calidad de secretaria; José María Gutiérrez Palacio, en la faceta de tesorero; y Josefa Fernández Romero, Ramón Cuesta Sobero, José Antonio Sierra Sarmiento, José Antonio Fernández Bulnes, José Luis Ordiales Huergo y Laudelina Díaz Granda, todos estos últimos como vocales.

- ¿Se modificarán las cuotas de socios?

-No rotundo. En este ejercicio se mantendrá la cuota de doce euros anuales.

- ¿Cómo queda el asunto del bar?

-El bar tiene una concesión por dos años y en estas fechas se renovará.