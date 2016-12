El PSOE estalla contra Podemos por usurpar la representación al Alcalde

Una moción de Podemos en la Junta del Principado donde reclamaba suprimir los 4,8 millones presupuestados para la conexión entre el HUCA y la AS-II, la mayor inversión para Oviedo prevista en las cuentas regionales del año que viene, ha generado la última crisis del año en el tripartito ovetense. El PSOE local, a través de un comunicado, estalló ayer contra Podemos y contra Somos, marca local de la formación morada y socios de gobierno de los socialistas en Oviedo, por arrogarse de forma "unilateral" la representación institucional del Ayuntamiento, que le corresponde al Alcalde.

Así lo afirma la portavoz del PSOE en Oviedo, Ana Rivas, que afea también el posicionamiento de Somos a favor de la propuesta de Gijón sobre el área metropolitana central, al margen de la Federación Asturiana de Concejos, donde los socialistas quieren dejar el debate. "En poco tiempo", denuncia Ana Rivas, "es la segunda vez que nos encontramos con una posición unilateral en temas de representación municipal". Ante esta situación, Rivas, concluye recordándole a Somos y a Podemos que "la representación institucional del Ayuntamiento de Oviedo compete al Alcalde y, en todo caso, en aquellos concejales en los que delegue de manera explícita -que no es el caso- y el marco de discusión y adopción de posiciones sólo pueden estar definidos en el seno del gobierno municipal en su conjunto".

La justificación del rechazo de Emilio León a la conexión entre el HUCA y la AS-II, basada en que el Ayuntamiento no la considera prioritaria, fue recibida por el PSOE con "una gran perplejidad". "Ni de forma individual ni colectiva tienen derecho a apropiarse de la posición de la ciudad en asuntos de este calado y mucho menos en el contexto de un gobierno compartido y plural", insiste Ana Rivas.

Mientras, Emilio León insistía ayer en el debate en la Junta en rechazar la conexión. Esta vez, por ser "una solución sumamente costosa" y "no satisfacer una demanda vecinal, sino ser el rescate encubierto al peaje de una autovía mal calculada que acabará sirviendo para que jueguen los críos". Sus compañeros en Oviedo hicieron malabarismos para apoyar el enlace sin desdecir al portavoz en la Junta de Podemos, sobre cuya moción evitaron pronunciarse. Rubén Rosón, secretario de Podemos Oviedo y concejal de Somos, matizó que "la clave no es que el enlace sea prioritario, es que Oviedo lleva cada vez menos inversión en los presupuestos redactados por la FSA". Insistió en que el enlace tenía que estar ejecutado desde hace años y cargó contra el ejecutivo regional socialista por no atender otras prioridades de Oviedo: El Cristo, la Fábrica de La Vega o la duplicación del túnel de acceso a Prados de la Fuente y una rotonda que enlace con Fitoria, como indicaron en un comunicado difundido por redes sociales donde no hacían referencia a la moción de Podemos que había generado la polémica.

Desde el PP, que como el resto de formaciones insistió en que se trata de una obra irrenunciable y fundamental, su presidente en Oviedo, Iglesias Caunedo, interpretó la polémica en clave de "una lucha para definir cuál es la fuerza hegemónica de la izquierda" y lamentó que Oviedo sea el rehén de estos enfrentamientos.

Desde Ciudadanos, Luis Pacho criticó la escasa inversión y apoyo del Principado a la ciudad, afirmó que con su posicionamiento los políticos podemistas "demuestra desconocer las necesidades de un barrio al que solo prestan atención en campaña electoral".

Los diputados del PSOE (Margarita Vega) e IU (Ovidio Zapico) trataron de hacer ver a Emilio León que su postura no gozaba del respaldo del gobierno municipal de Oviedo.