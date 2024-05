El aviso de los ganaderos: no tolerarán que quede sin recoger un solo litro de leche asturiana

"No permitiremos que quede sin recoger un solo litro de leche asturiana". Así lo advierten los líderes de las dos principales organizaciones agrarias en la región, Ramón Artime (ASAJA) y Mercedes Cruzado (COAG), que anuncian un frente común para que la industria láctea que opera en el Principado absorba toda la producción de los ganaderos. En Asturias hay unos 1.100 profesionales que generan al año 500.000 toneladas de litros. La mayor parte la absorbe CLAS, y el resto se lo reparten varias compañías. Artime y Cruzado tienen previsto reunirse con los representantes de todas ellas el próximo martes, jornada en la que también irán a ver al Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, para informarle de la situación.

Todo esto se debe a la decisión de Danone y Mantequerías Arias de rescindir sus contratos con los ganaderos a los que hasta ahora compraba la leche debido a los ajustes del mercado. Danone –que no tiene plantas en la Asturias– informó a sus vendedores (28) semanas atrás por burofax que el contrato acaba en octubre y a partir de noviembre no les recogerá la leche.

En el caso de Arias, con sede en Vegalencia (Ribera de Arriba), la firma atribuye su decisión a la pérdida de un contrato que le provocará un sobrante de 6 millones de litros de leche al año, de ahí que prescinda de la leche de 14 ganaderos, para los que se ha comprometido encontrar una alternativa. Además hay otros dos afectados que entregaban a la Cooperativa de Corvera.

En el caso de Arias, hará cosa de un mes, según explicó Ramón Artime, que informaron de lo ocurrido. "Ellos pierden a una gran superficie y por tanto se autorregulan, porque pueden. Nosotros no. Se han comprometido a reubicar a los ganaderos y esperamos que cumplan y no los dejen tirados". puntualizaron.

Danone echó mano del burofax, "palabras mayores" según el líder de ASAJA. "No he podido hablar con el director general, porque cambian cada poco y no le conozco. La cuestión es que la empresa no puede hacer trasvase de ganaderos por miedo a que ocurra lo que pasó con el cartel de la leche", explicó Artime. Tal y como les consta a las organizaciones, CLAS ha tenido contacto con los ganaderos afectados para ofrecerles la recogida, aunque cada uno tomará la decisión que mejor le convenza. "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero ASAJA y COAG trabajaremos para que nadie se quede con su leche sin recoger", abundó. "Yo quiero pedir tranquilidad, porque estamos trabajando en ello".

Una opción es la apertura anunciada para el próximo año de la firma holandesa Royal A-Ware, que prevé instalarse y hacer queso en las instalaciones abandonadas por Danone en Salas. No obstante, el amplio plazo de espera hace que no sea la solución para los ganaderos que perderán ahora a sus compradores de leche. Las necesidades de la firma serán, cuando esté a pleno rendimiento, en torno a un 30% de la producción regional, algo imposible de cubrir, así que se da por hecho que recurrirá a leche de fuera. "Los que ahora quedan sin contratos no tendrían problema entonces, pero es un largo tiempo de espera", advierte Artime

Mercedes Cruzado advirtió de que en el medio rural el modelo productivo tolera poco las esperas. "Las vacas tienen que comer, hay que comprarles pienso y eso cuesta dinero. La leche necesita almacenarse y enfriarse, eso también son gasto. No se puede desperdiciar ni un solo día en tratar de buscar alternativas", dijo. "Ni Asturias ni España pueden permitirse que quede un solo ganadero sin comprador".

Mala coyuntura

El anuncio de Arias y Danone se ha producido, además, en un mal momento para el sector. De la época, hace algo más de un año, de escasez de leche, lo que tiró para arriba de los precios, ahora el mercado español vuelve a colapsarse. En el último años el precio del litro de leche ha caído 9 céntimos. Y sigue a la baja. "Hace poco la industria láctea se peleaba por la leche y ahora lo contrario", reseñó Cruzado. Además, hay otros factores que complican la situación del sector, como una caída de consumo en torno al 20% de lácteos que se prevé agravar en verano. Todo, además, en pleno crecimiento de la importación de queso de fuera, sobre todo de Alemania, y a bajo precio, lo que desestabiliza y obliga al mercado a reajustarse.

Tanto ASAJA como COAG consideran que a la Consejería de Medio Rural no se le pueden pedir responsabilidades. "Pretender que el Consejero lo arregle es un error. Él debe estar ahí, informado y apoyar, pero el Principado ni compra ni vende leche. Eso lo hace la industria y es a la que hay que pedir responsabilidades y con la que negociar", recalcó Ramón Artime, quien tuvo críticas para otras organizaciones "que revuelven" y llaman a la movilización.

