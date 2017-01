Amigos del Naranco donará su remanente a Cáritas Diocesana de Oviedo

Amigos del Naranco se disolvió el pasado 4 de enero y, tal y como se recoge en sus estatutos, el remanente de la asociación irá a parar a Cáritas Diocesana de Oviedo. Así lo explicó ayer su secretario, Ramón Iglesias, quien resaltó que la donación será de unos 600 euros. Los fondos con los que contaba la asociación cuando sus miembros decidieron en asamblea poner fin a la actividad, añadió, resultan de los pagos de las cuotas.

"Cuando nos constituimos tomamos la decisión de no acudir a ninguna convocatoria" y a los largo de toda su trayectoria Amigos del Naranco funcionó sin que ninguna institución le cediese fondos públicos. "En 17 años no recibimos ningún tipo de subvención", destacó Iglesias. Y tampoco llegaron a subir sus cuotas en ningún momento. Durante sus dos primeros años de vida (se creó en el año 2.000) cada miembro aportaba 1.000 pesetas al año, una cifra que se mantuvo en 6 euros cuando llegó la moneda única. Tal y como ya había explicado el tesorero, el final llegó debido a que Amigos del Naranco fue languideciendo después de unos inicios de crecimiento. En el año 2016 no hubo ningún alta nueva y solo 29 socios abonaron las cuotas. Una situación que llevó a los miembros a tomar la decisión, por unanimidad, de disolverse.