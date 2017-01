El lateral Correa, baja en el Elche para el duelo del Tartiere

El Elche, rival del Oviedo el sábado en el Carlos Tartiere (18.00 horas), no tendrá a su defensa titular antes los azules. El lateral Rober Correa fue expulsado el pasado domingo ante el Cádiz y será baja para el partido.

El defensa extremeño fue sancionado con dos tarjetas amarillas y el club ilicitano no se plantea recurrir para que pueda comparecer en el Tartiere. Correa, que ya se perdió un partido por acumulación de tarjetas tras la décima jornada de la primera vuelta, es el jugador más amonestado del Elche, ya que suma ocho cartulinas en las 20 jornadas disputadas. Para el duelo, no obstante, el conjunto ilicitano recuperará a Edu Albacar, que no estuvo ante el Cádiz por sanción. Los dos equipo llegan igualados a puntos a un partido que será el último de la primera vuelta.