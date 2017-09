"Se perdió una gran oportunidad, fue el peor partido del Oviedo"

"Se perdió una buena oportunidad para asentarse en los puestos de arriba de la clasificación. No se vio al Oviedo de partidos anteriores". Este es el resumen que hicieron del encuentro los ex jugadores azules Sabino Zubeldia y Nikola Jerkan, que siguieron el partido en la sede de LA NUEVA ESPAÑA.

El ex portero Zubeldia destacó que "es una oportunidad perdida. En un partido que se jugó con intensidad, pero faltó presión inicial en campo contrario ante un equipo propicio para ello y que ha demostrado muy poco para llevarse los tres puntos".

Para Zubeldia, la clave estuvo en no haber sabido administrar bien el tanto de Christian Fernández que ponía al Oviedo por delante en el marcador. "En un partido bronco y con poco juego, si consigues ponerte por delante, tienes que tener las suficientes tablas para aguantar el resultado y buscar las contras con más claridad", aseguró.

Jerkan señaló que "se esperaba más del Oviedo, teniendo en cuenta las circunstancias con las que afrontaron el partido los dos equipos. El rival era el colista, todavía no había ganado y creo que debía haber gestionado mejor la situación cuando el equipo se puso por delante en el marcador. Los dos goles del Albacete en apenas cuatro minutos llegaron en jugadas en las que quizás faltó un poco más de intensidad a la hora de defender para que los rivales no estuvieran cómodos en los disparos", comentó.

Zubeldia tiene claro que "fue el peor partido del Oviedo. No se vio reflejado en el campo el equipo de anteriores encuentros y el Albacete, con muy poco, se llevó la victoria. Prueba de ello es que remonta el partido en cuatro minutos sin hacer ocasiones de gol, en acciones con errores de marca por parte del Oviedo".

Jerkan, por su parte, también tiene claro que "no se vio al Oviedo de anteriores partidos. Le faltó asociarse para crear juego y creo que se perdió una buena oportunidad para haber logrado la primera victoria a domicilio. Los dos equipos mejoraron con los cambios en la segunda mitad, en la que hubo más espacios por el desgaste físico de ambos. El Albacete puso muchas ganas, pero apenas creó peligro, a excepción de las jugadas aisladas de los goles", señaló. Zubeldia indicó que "el Albacete puso voluntad, desgaste físico y poco más para llevarse un partido en el que hubo poco juego".

A pesar de todo, los dos ex jugadores azules indicaron que el partido pudo decantarse para cualquiera de los dos lados en la segunda parte. "Prueba de ello es que un minuto antes del segundo gol del Albacete, Linares estrella un balón en el larguero en un remate muy claro".

Los dos coincidieron en destacar en lo poco positivo que ofreció ayer el equipo azul "los buenos pases de Saúl Berjón y la participación de Aarón Ñiguez".

Como conclusión indicaron que "el Oviedo no estuvo a su nivel habitual y se vio sorprendido por un Albacete que hizo muy poco para llevarse la victoria".