Carlos Hernández: "Logramos sumar un punto ante un gran rival"

Carlos Hernández se estrenó como goleador con la camiseta del Oviedo en el Mini Estadi. Apenas tuvo tiempo de celebrar. Gritó con rabia y corrió rápido hacia su campo: tocaba remontar. Al final no pudo ser, por lo que la celebración por el tanto no pudo ser completa. "Fue una pena no lograr la victoria pero en Segunda es muy difícil puntuar y al final logramos sacar un punto ante un gran rival", aseguró. Para Carlos Hernández, la clave de la mejora del grupo pasa por la retaguardia: "Pudimos hacer algo más en su gol, debemos seguir trabajando para no encajar goles que es lo que nos quita los puntos. El que encaje poco en Segunda está arriba. Nosotros siempre tenemos ocasiones así que hay que pulir los errores atrás", señaló. "En la primera parte ellos tuvieron un mayor control y en la segunda al marcar pronto creímos en remontar el partido".

Christian. sancionado. Por otra parte. Christian Fernández vio su quinta amarilla y será baja el miércoles ante el Tenerife.