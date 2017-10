Anquela: "La victoria nos permite ver las cosas de distinto color"

La victoria del Oviedo (2-0) ante el Córdoba permite a los azules ganar cinco semanas después y respirar en la tabla. Un triunfo que deja a Anquela un buen sabor de boca.

La victoria

"Era una victoria muy necesaria, logramos tres puntos muy complicados. Hay que estar contento por ello antes de analizar nada. Lo más importante es el resultado. La victoria nos permite ver las cosas de distinto color".

El partido

"Tuvimos delante un buen Córdoba, ordenado, con las líneas juntas y dos delanteros que hacen bien las cosas. Nos ha costado. Estuvimos espesos y en algunas fases descolocados.

"Nos hacía mucha falta ganar. De inicio vi al equipo con mucha responsabilidad, muy nervioso e impreciso. Esa tranquilidad te la dan los puntos. Espero que nos hayamos quitado de encima ese lastre. A ver si somos capaces de darle continuidad".

Mariga.

"Mi pena es que varios futbolistas buenos han ido cayendo. Hemos sufrido, sin decir nada. A Mariga le he visto bien. Según pasaba el tiempo, mejor lo hacía. Loque hace falta es que no tenga problemas físicos y que nos dé cosas"

La reacción.

"Hay gente que no puedo cambiar. Si pudiera meterme en el campo y agarrar a alguno de los pelos, lo haría. Porque tienen condiciones tremendas y si esos no cogen la pelota no somos buen equipo. En nuestros goles siempre participan los mismos hombres. Le exijo a quien hay que exigirle: A los "buenos". Les aprieto porque son los que pueden dar un paso adelante".