Un par de guiños a 2003

A David Álvarez, "Kily", le tira tanto el fútbol que le cuesta abandonarlo. Esta temporada había empezado a probar como entrenador, pero a mitad de campaña decidió volver a ponerse las botas con el Grisú, de Segunda Regional. "Independientemente de la categoría, es fútbol", dice. Y lleva tres goles en tres partidos.

Menciona r a Kily obliga a acordarse de aquel partido ante el Mosconia. El choque de la supervivencia. Aquel Oviedo, el de junio de 2003, estaba moribundo y solo salió adelante con la ayuda de su fiel afición. También con la apuesta decidida de un grupo de chavales que decidieron firmar en blanco con el Oviedo. Kily estaba entre ellos. Formó en el equipo que se enfrentó al Mosconia en la primera jornada y tuvo el honor de marcar el único gol de aquel choque. Un tanto que el oviedismo no olvidará.

Aquella experiencia de 2003 influye en la composición de su Once Azul, el equipo elegido según su criterio en la historia del Oviedo. El equipo tiene un claro sabor noventero, él también disfrutó de la última etapa dorada de los azules en Primera, pero no se olvida de un par de héroes de 2003. El once elegido por Kily (con Jabo Irureta como entrenador) está formado por Ponzo; Armando, Rivas, Tensi; Jokanovic, Onopko; Dubovsky, Prosinecki, Tito Pompei; Cervero y Dely Valdés.