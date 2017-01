Unos 90.000 jubilados asturianos tendrán que pagar más por sus medicamentos

Unos 90.000 jubilados asturianos, aquellos cuya pensión supera los 18.000 euros anuales, tendrán que pagar más por sus medicamentos si finalmente se llevan a cabo los planes anunciados ayer por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para modificar los tramos del copago sanitario. Horas después, la ministra señaló en su cuenta de Twitter que "No es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros".

Pero en la entrevista Montserrat indicó que su ministerio quiere "ajustar" el copago farmacéutico para los jubilados que perciban las pensiones más altas, en el tramo de renta que va de los 18.000 a los 100.000 euros. Actualmente, los jubilados de los dos extremos de esta horquilla pagan lo mismo al mes: un 10% del importe de los medicamentos que tengan recetados hasta un máximo de 18,52 euros.

La ministra aseguró ayer en declaraciones a una emisora de radio de Cataluña que "quien más tiene debería de pagar más", aunque no detalló cuáles serían las modificaciones que pretende introducir. Anteriormente, en una comparecencia el 20 de diciembre en el Congreso y, pocos días después, en una entrevista con un periódico de tirada nacional se había mostrado partidaria de dividir esa amplia franja de pensiones en tres tramos. Uno que iría hasta los 30.000 euros. Otro entre 30.000 y 60.000 euros y un tercero entre 60.000 y 100.000 euros.

En aquella ocasión, tampoco concretó cuál sería la cuantía máxima que tendrían que pagar las personas jubiladas en cada uno de esos tramos. Esta modificación del copago sanitario, si finalmente se lleva a efecto, afectará a un 30% de los pensionistas asturianos, los que ingresan más de 18.000 euros al año.

La situación quedaría igual que actualmente para aquellos pensionistas cuyos ingresos no superan los 18.000 euros. Esos seguirán pagando el 10% de los medicamentos que tengan recetados con un tope de 8,23 euros mensuales. En la reforma que prevé Montserrat no se tocará la situación de los parados de larga duración, que no tendrán que abonar una parte de los medicamentos.

La ministra de Sanidad no especificó si los pensionistas con rentas por encima de los 100.000 euros anuales verán elevado el copago de medicamentos. En la actualidad, los pensionistas de "gama alta" tienen que afrontar de su bolsillo el 10% del precio de las medicinas con un tope máximo de 61,75 euros.

El anuncio de la ministra ha provocado la reacción de la oposición. El PSOE ya ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para que explique su propuesta de "ajustar" el copago farmacéutico. El Consejo Federal de Sanidad se reunió ayer tarde en Ferraz y mostró su "total rechazo" a esta propuesta de la ministra.

El responsable de Sanidad de la Comisión Gestora del PSOE, Francisco Ocón, aseguró que los socialistas no van a permitir que el Gobierno "toque el bolsillo" de los pensionistas y se opuso "rotundamente a que el copago sea barrera de acceso a los medicamentos, que es la realidad que están sufriendo los pensionistas españoles". Además de exigir la derogación de la reforma sanitaria, el PSOE insiste en que el copago no es su modelo y que no entiende cómo la ministra puede plantear algo así porque "lo que hay que hacer es dar respuesta a las necesidades de financiación del sistema y de atención a los ciudadanos".

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera, también expresó su posición "radicalmente en contra" del aumento del copago farmacéutico a los pensionistas, anunciado por la ministra de Sanidad, y pidió su retirada por ser una "medida antisocial". Barrera explicó que el sindicato está en contra de los copagos "y mucho más para los pensionistas porque son un colectivo con especial incidencia ya que son los que más acuden a los servicios médicos y farmacéuticos".