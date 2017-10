El cantante Coque Malla la lía en redes sociales con su visión sobre el problema catalán

Hay opiniones sobre el referéndum catalán que no pasan desapercibidas. Una de ellas fue la que hizo ayer el cantante de Los Ronaldos, Coque Malla, a través de su cuenta en Facebook. En una publicación en la que aparece la imagen de dos agentes que intervinieron en Cataluña da su visión del asunto y los califica de "orangutanes disfrazados" al tiempo que invita a dimitir a los responsables del Gobierno. Tras más de 6.000 comentarios, en su mayoría contrarios a su opinión, el madrileño ha visto necesario hoy matizar sus palabras.

"La retahíla de insultos que recibí ayer aquí, le deja a uno hecho polvo", declara a través de su Facebook. Y añade: "Lo que desde luego no retiro, es que a los tipos que soltaron porrazos, tiraron del pelo, rompieron dedos uno a uno, etc, etc, etc, y lo hicieron con gente mayor, chicas jóvenes y gente que simplemente pasaba por allí y ejercía su libertad, habría que echarles del cuerpo y procesarles".

Estas son las dos publicaciones completas del cantante.