"La situación es difícil, pero hay que reaccionar"

El Sporting ha regresado de Las Palmas de Gran Canaria sin romper con la dinámica con la que terminó en el año pasado tras sumar una nueva derrota que alimenta las dudas sobre el futuro del equipo. Lo hizo tras reivindicarse solamente a partir de que el conjunto amarillo se adelantara en el marcador. "Hemos podido empatar, pero cuando estás en una situación negativa las cosas salen así", lamentó Abelardo al término del encuentro. El técnico hizo hincapié en le paso al frente dado por los rojiblancos a raíz del tanto de El Zhar. "Ese mazazo nos hizo reaccionar. Hemos tenido dos ocasiones muy claras, sobre todo la de cabeza de Víctor", subrayó el técnico. El Pitu asumió, en todo caso, que la dinámica no es la más positiva. "La situación es difícil por los resultados que llevamos, pero el grupo tiene que reaccionar", destacó.

Abelardo jugó al despiste en la previa del encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas. El Pitu, que comentó entonces que había pocas opciones de repetir la defensa de cinco y que aseguró que no veía a Lillo en condiciones de ser titular ante el conjunto canario. Sucedió todo lo contrario en el Estadio Gran Canaria. El Sporting saltó con el esquema de cinco atrás y entre los elegidos se encontraba Lillo, que además completó los noventa minutos. "Había trabajado durante la semana un sistema, el 4-3-3, pero las lesiones de Moi ayer (por el viernes) y Nacho Cases hoy (por ayer) me trastocaron los planes. Rachid, además, no está en un buen momento físico", explicó el entrenador rojiblanco. Y es que Nacho Cases, junto a Whalley, fueron los descartes del técnico entre la lista de veinte futbolistas que desplazó a Gran Canaria. El gijonés no participó por "unas molestias en el sóleo", según detalló el club.

"Era una opción haber cambiado el sistema antes del gol. Veíamos que Las Palmas iba a acusar el cansancio", señaló Abelardo sobre los planes que tenía previstos de inicio para el choque ante el conjunto de Quique Setién. Tampoco cree que optar por un sistema u otro hubiera cambiado mucho el escenario. "Si empiezas el partido con cuatro atrás y Las Palmas te mete esas tres ocasiones que tuvieron de inicio pierdes tres a cero. No es cuestión de jugar con cinco o cuatro en defensa", aseguró.

Por último, el entrenador rojiblanco se ajustó a la realidad en la que está inmerso el equipo y reiteró que ya sabían que iban a atravesar momentos como el actual. "Nosotros sabemos la Liga que es, cómo estamos y el presupuesto que tenemos: vamos a pelear por no bajar", apuntó antes de apostillar que "la actitud de mis jugadores ha sido buena".