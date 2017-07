Amorebieta, el siguiente en la operación salida

La operación salida avanza en el Sporting y la semana puede cerrarse con más novedades que la marcha de Cuéllar. Amorebieta se encuentra valorando una oferta del extranjero y su posible destino puede estar en Argentina, donde ha sido relacionado con el Independiente de Avellaneda. En Italia, mientras tanto, se señala que la Sampdoria ha presentado una oferta por Meré que incluye cesión y opción de compra de 7 millones de euros. El central asturiano da prioridad a continuar en Primera División y el Málaga se mantiene como uno de los mejores colocados para su llegada a préstamo. Torrecilla avanza, mientras tanto, en otras operaciones para cerrar la llegada del primero de los seis fichajes solicitados por Paco Herrera.

La marcha de Amorebieta es la que se valora como más cercana en el Sporting. El jugador contaba con una cláusula en su contrato en la que, en caso de descenso, tenía la opción de obtener la carta de libertad, anulando así los dos años que le restaban de vinculación. El plazo expiró sin que se ejecutara, aunque el de Cantaura trasladó al club que no tendrá problema en acordar la rescisión de su contrato. El Sporting tiene en Amorebieta otro de los sueldos más altos de la plantilla, por lo que no se ve con malos ojos su desvinculación tras una campaña marcada por la decepción del descenso. Si el venezolano llega a un acuerdo con Independiente de Avellaneda, no habrá problemas desde el club para que continúe su carrera en Argentina. Varios medios sudamericanos ya se hicieron eco ayer de esta posibilidad.

En cuanto a Meré, el club le da por perdido desde hace semanas, al asumir que el jugador ejecutará la cláusula que le permite salir cedido a un equipo de superior categoría, a cambio de renovar un año más por el Sporting. El central rojiblanco se encuentra valorando ahora destino, aunque su deseo es el de continuar en Primera División. El Málaga es el mejor colocado para llevárselo a préstamo, ya que el Sporting se mantiene firme en su idea de no traspasarlo a no ser que se abonen los 15 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Medios como Cope Málaga señalan que Míchel, entrenador de los andaluces, ha conversado con Meré para sumarle al proyecto. El club de Martiricos está interesado en incluir una opción de compra que es la fórmula que también pretende adoptar la Sampdoria, otra de las novias de Meré. Medios italianos aseguran que el club ha presentado una oferta oficial por el internacional sub-21, que tiene las horas contadas como rojiblanco. Al menos, de cara a la próxima campaña.