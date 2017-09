Isma López: "El problema en el juego es más por falta de rodaje que por ansiedad"

"Es bueno que los resultados vayan llegando aunque el juego no sea todo lo bueno que deseásemos". Isma López, futbolista del Sporting, admite que el reconquistado liderato hace ver todo de manera diferente. El jugador rojiblanco asume que no se mostró la mejor versión la pasada jornada, ante el Lorca, aunque al final se sacara el partido adelante. "Todo es más fácil de corregir desde el primer puesto", señala antes de mostrar su opinión sobre las causas de que no se consiga dar continuidad al buen juego. "Quiero creer que el problema en el juego es más por falta de rodaje, de conocer al compañero al cien por cien, que por ansiedad", subraya.

Isma López regresará el domingo a Pamplona. El navarro, formado en las categorías inferiores de Osasuna antes de marcharse a Lezama, espera que el Sporting mantenga el liderato en El Sadar. "Sabemos que podemos dar más, pero también hay que ser consciente de la importancia de haber sumado once puntos y estar primeros. Es el sitio que tenemos que tener ambición de conseguir a final de temporada", desta. El futbolista entiende, en todo caso, que la pasada jornada se volvieran a escuchar silbidos por parte del público de El Molinón. "Hay que entender que estamos en una ciudad de Primera División y es lógico que la gente exija. Hay grandes equipos en Segunda y equipos que no tienen tanto nombre. Es normal que la gente haga ver que necesita ver a un mejor Sporting. En cuanto a juego no estamos del todo bien, pero dejar la portería a cero tantas veces indica que se van viendo cosas de la naturaleza del equipo", concluye.