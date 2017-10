Mariño: "Hemos mejorado la línea del inicio de temporada"

"Cuando se habla tanto del portero, es que algo no se está haciendo bien". Diego Mariño, a pesar de su gran rendimiento, asume que no es buena señal para el equipo que el protagonista sea su portero. Lo dice Mariño al recoger el trofeo con el que la afición rojiblanca como el mejor jugador del Sporting en el mes de septiembre. La gran noticia para el sportinguismo en la última semana es precisamente el rol secundario que está asumiendo Mariño. "Quiero dar las gracias a los aficionados que me han votado, estoy muy contento de recoger este premio", confiesa.

Diego Mariño ha logrado mantener la portería a cero en seis partidos esta temporada: "Es un buen número al que damos mucho valor. Estar arriba pasa por la sobriedad defensiva, por recibir pocos goles". El mes de septiembre, el que encumbró a Mariño. Fue precisamente el más dubitativo para el Sporting que pareció perder la firmeza defensiva que había demostrado en el inicio del torneo. "Hemos recuperado la sobriedad que parecía que habíamos perdido y hasta creo que he,os mejorado la línea del principio".

El portero rojiblanco no se da por satisfecho con la progresión del equipo. "El buen juego va a llegar porque tenemos jugadores de mucha calidad que saben qué hacer con el balón", pronostica aunque matiza que "lo podemos perder la seguridad defensiva". Cuando se le pregunta a Mariño con cuál de sus actuaciones se queda, parece tenerlo claro: "Por la cantidad de intervenciones, con el de Osasuna, pero contra el Lorca hubo paradas decisivas".