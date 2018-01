Jony va más allá de junio

"Regreso a donde quería estar". Jony fue presentado ayer en Mareo como nuevo jugador del Sporting, al que llega cedido por el Málaga hasta final de temporada, finalmente, sin opción de compra. "No ha sido fácil. Los últimos días han sido tensos. He hecho un gran esfuerzo por estar aquí. También lo ha hecho el club", comentó el cangués, que renunció a parte de su sueldo para facilitar la operación. "Vengo con la intención de sumar y ayudar a subir a Primera, pero que la gente tampoco piense que soy el salvador. Lo importante es el equipo", subrayó el primer refuerzo invernal del conjunto gijonés. "Como en casa, en ningún sitio. Ojalá pueda estar aquí muchos años", sentenció.

"Ha sido un año y medio duro. Vuelve un Jony más maduro. En Málaga quizá me faltó continuidad. No le echo la culpa a nadie, la responsabilidad es mía", señaló el cangués, pletórico por su regreso a Mareo, donde estuvo acompañado, en todo momento, por sus padres. "Otros clubes pujaban fuerte, pero yo sólo quería volver aquí. Lo tenía claro desde el principio", añadió. Jony aseguró que Abelardo ha sido uno de las personas que le ha felicitado por su fichaje y que Sergio y Canella también contribuyeron a acercar posturas para que se hiciera realidad su incorporación al Sporting. Además, apuntó que las "heridas abiertas" respecto a su salida en 2016 ya están cerradas. "Hablé con Javier Fernández (presidente del Sporting) hace un año, nos dijimos las cosas a la cara. No quiero revolver más la mierda", sentenció, dando por zanjado aquel desencuentro. "Gracias a todos los aficionados del Sporting que desde el día que dije que me iba hasta ahora me mostraron su apoyo. Es algo que no se puede pagar y de lo que estoy muy orgulloso", concluyó.