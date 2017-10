Dos cazadores heridos al ser atacados por un jabalí en una montería en el coto de Quirós

Dos cazadores quirosanos, hermanos, resultaron heridos por el ataque de un gran jabalí durante una cacería en el coto de Quirós. El pasado sábado, día 14, un animal herido atacó con gran violencia a estos dos hombres, de 43 y 45 años, vecinos del pueblo de Ricao, que participaban de monteros. El más joven presenta heridas abiertas y profundas en ambas piernas, y permanece ingresado en observación en el HUCA.

Una cuadrilla de cazadores locales tenía una batida de jabalí en el coto del concejo, cerca del pueblo de Rano, cuando José David Menéndez, montero de 43 años, fue atacado, sorpresivamente, en un camino, por un gran jabalí, herido, que le tiró al suelo y no le permitía levantarse.

Le infirió, con los colmillos, dos heridas, abiertas y profundas, con desgarros en ambas piernas. Una en la parte trasera de una de ellas y la otra en la cara delantera. Llegó a arrastrarle por el camino al engancharse con una cuerda que portaba el montero. Su hermano, Javier, que se encontraba cerca acudió en su auxilio. Con un cayado que portaba y a patadas intentaba liberar a su hermano del suido. En la pelea se llevó también una herida en una rodilla. Un cazador de la cuadrilla acudió en ayuda de los dos monteros de Ricao y abatió de un disparo al jabalí.

Los dos heridos son expertos cazadores, con amplia experiencia, y que no había sufrido nunca un ataque de este tipo. "Tuve suerte, pues yo solo no podía levantarme. Si mi hermano no está cerca podría haber pasado algo grave", aseguró José David Menéndez por teléfono desde el Hospital. El animal tenía gran porte, estaría cercano a los noventa kilos, según integrantes de la cuadrilla.

Los colmillos de los jabalíes son un arma muy cortante, que los animales suelen afilar contra los troncos o piedras. Provocan heridas abiertas, con desgarros y pueden causar graves infecciones. Los jabalíes heridos son animales excesivamente agresivos y no suelen tener ningún problema en atacar a perros y cazadores. Durante esta cacería accidentada también un perro fue atacado y muerto por el mismo jabalí.