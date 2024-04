Luis Carrión habla sobre el posible penalti al Oviedo y el árbitro: "Nos están tocando con mucha personalidad..."

El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, entró en la sala de prensa del Tartiere mosqueado. Por una parte, su equipo no fue capaz e empatar un partido en el que los azules tuvieron ocasiones. Por otra, por la polémica arbitral que envolvió al ambiente. Un posible penalti a Borja Sánchez al borde del descuento condicionó la derrota carbayona.

El partido. "Creo que hemos tenido bastantes ocasiones de gol y ellos no nos han generado mucho, prácticamente nada. Hemos estado poco acertados. En la primera mitad tenemos el dominio y ocasiones lo suficientemente claras para ponernos por delante".

El arbitraje. "Estoy cansado de todo esto. Tengo que mirar qué hacemos bien y mal. Hemos generado bastante como para ganar el partido. Estamos teniendo mucha mala suerte con este tipo de decisiones y nos están tocando siempre en contra. Nos están tocando árbitros con mucha personalidad. Entiendo que son seres humanos, pero en una competición no puede ser que haya roces y sean tarjeta y penalti, otros que no... Es mi opinión. Nos han tocado veces que rozamos y nos echan a alguien y pitan penalti. Es un problema de unificación, no de los árbitros. A mí, este árbitro me gusta personalmente. Pero es algo estructural. Parece que decir esto es camuflar, pero hemos tenido las ocasiones como para mínimo empatar. Yo soy un aficionado más, lo veo igual. Pero tengo un equipo al que darle motivos para intentar ganar. Estamos teniendo desgracia en esto, pero es algo que yo no puedo controlar. Supongo que hay alguien que decide qué árbitro asciende o quién desciende".

Los cambios. "Pasaron a defensa de cinco y queríamos fijar a los tres centrales con los tres puntas y una asociación por las bandas. Creo que hemos llegado bastantes veces. Una ocasión clara de Masca, un balón centrado con Borja... Las hemos tenido para marcar y nos vamos con cero puntos. Estamos jodidos pero mañana nos levantaremos. Aunque te vengan derrotas, aunque te vengan dadas por circunstancias, hay que seguir peleando". "Tras los cambios lo vi todo mal, como difícil. Nos dejaban por fuera, pero nos costaba entender el juego, no teníamos posibilidad de circular. Ha habido un tramo en el que Borja Sánchez lo entendió mejor".

El gol del rival. "Las que nos han hecho han sido parecidas. Nos han salido con facilidad y eso es controlable. Nos cuesta salir. No ha habido muchas más de dominio de ellos, de todos modos".

La salida de Borja Sánchez. "Ha entendido bien el partido, al menos desde fuera. Con tres puntas nos costaba más, ha circulado bien, ha metido centros. Es algo ilusionante para nosotros"

Cazorla, recuperado. "Parece que Cazorla estará para Huesca, Luismi está recuperándose"