Hoy día 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. ¿Cuáles son los retos que tiene nuestra sociedad respecto a la salud mental?

Bajo mi punto de vista el principal reto de nuestra sociedad es “sacudirse el estigma de la enfermedad mental”, que en pleno siglo XXI aún es un tabú hablar de ello, cuestión que impide en muchos casos reconocer la necesidad de pedir ayuda a un profesional especializado.

¿Cómo estamos de salud mental en Asturias?

Pues la verdad es que regular tirando a mal. Teniendo en cuenta que somos la Comunidad de España con mayor tasa de suicidios…, poco más se puede añadir…. Tenemos mucho que mejorar.

Actualmente está en audiencia e información pública el próximo “plan de salud mental de Asturias 22-30" A grandes rasgos, ¿qué le parece? ¿Es el plan que necesita nuestra comunidad? ¿Echa algo en falta?

Me parece un plan muy ambicioso pero muy poco concreto, y a muy largo plazo, con unos objetivos muy abiertos, y desde luego echo en falta la presencia en muchos puntos de las enfermeras especialistas en Salud Mental, somos las profesionales que más cerca estamos de las personas con problemas mentales y se cuenta poco con nosotras.

¿Qué hace una enfermera especialista en salud mental? ¿Solo trabaja en unidades de salud mental?

Actualmente no están reconocidas en Asturias las especialidades de enfermería, por lo que una enfermera especialista en Salud Mental puede estar trabajando en cualquier puesto (salud mental, quirófano, unidades de hospitalización, urgencias…), donde le toque. Si bien es verdad que en los dispositivos de salud mental la mayoría de las enfermeras son especialistas.

¿Qué debe hacer una enfermera para dedicarse a este ámbito?

Tras terminar la carrera debe presentarse a un examen nacional para optar a una plaza de Residente de enfermería (EIR) y una vez conseguida la plaza pasará dos años como residente en alguna de las unidades docentes que tenemos en España para conseguir ser especialista.

¿Son muy necesarias las enfermeras especialistas en salud mental? ¿Por qué?

Cuidar a las personas que padecen una enfermedad mental requiere de unas habilidades y conocimientos muy específicos y diferentes a los de otras enfermeras. Las enfermeras especialistas en salud mental tenemos como principal herramienta de trabajo la relación terapéutica, es importante estar formado para poder cuidar, acompañar y guiar en su proceso de recuperación a las personas que padecen una enfermedad mental.

¿Habría que invertir más en enfermeras especialistas en salud mental? ¿Qué ventajas traerían a nuestra comunidad?

Se llevan invertidos casi dos millones de euros en la formación de enfermeras especialistas no solo de salud mental en Asturias, el problemas es que esa inversión no está dando su recompensa porque tras la formación no existen puestos específicos de especialistas y puedes terminar trabajando en cualquier servicio.

¿Qué sabemos sobre la creación de la categoría de especialista? ¿Colmará sus expectativas? ¿Se notará en la actividad general?

Sabemos que somos una de las Comunidades Autónomas a la cola de España en ese aspecto. El Gobierno de Asturias mantiene su compromiso electoral de reconocer las especialidades de enfermería en esta legislatura….Ya le queda poco tiempo, parece que su intención es crearlas, pero luego hay que desarrollar dicho decreto y ponerlo en práctica, creando y reconociendo los puestos de cada categoría y ocupándolos por enfermeras especialistas, esa será la única manera de que se note en la actividad general y las personas que padecen enfermedad mental sean tratadas por profesionales formados mejorando la calidad de esa asistencia.

¿En qué medida es importante para ustedes la formación continuada, qué características debería tener en su caso? ¿Cómo se va a desarrollar en los próximos años?

La formación continuada es la única forma de mantener al día los conocimientos y poder aplicar cuidados basados en la evidencia científica, dando a las personas que atendemos el mejor cuidado.

¿Cómo se sienten tratados o reconocidos por la sociedad?

Nos sentimos invisibles. Pocas personas saben que existen las enfermeras especialistas en Salud Mental, no se habla de la enfermedad mental, produce vergüenza, menos de las enfermeras de esta especialidad.

¿Cree que la administración se toma en serio su rol? ¿Debería? ¿Por qué?

La administración se toma poco en serio a las enfermeras en general, teniendo en cuenta lo que hemos vivido, como hemos respondido y la actual “epidemia “de problemas mentales que estamos viviendo y la situación de Asturias en este ámbito. La administración debería reflexionar y tomarnos a las enfermeras más en serio.

¿Qué le diría a una enfermera que se interesara por la salud mental? ¿Qué le recomendaría?

Le diría que adelante, que se forme todo lo que pueda, que se lo tome en serio y que es un trabajo muy bonito.