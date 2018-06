Prendes: "El primer problema de España no es la Constitución"

Ignacio Prendes, diputado asturiano de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, participó ayer en las jornadas de la Universidad Rey Juan Carlos junto a otros políticos como Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución de 1978 o el exlehendakari, Patxi López. En su análisis del modelo territorial español, Prendes quiso dejar claro que "el primer problema de nuestro país no es la Constitución. Es cierto que tiene grietas y que necesita una reforma, pero el verdadero problema de la crisis territorial y constitucional que vivimos es el nacionalismo".

"Tenemos que comprender con claridad cuál es el reto que tenemos delante. Para nosotros es necesario reforzar los valores constitucionales y reforzar el pacto que está en la base de la del 78. Parte de un pacto entre ciudadanos libres e iguales, no de un pacto entre territorios". También destacó la importancia de la financiación autonómica, "que no se puede construir como un elemento para retribuir a los nacionalistas o a aquellas comunidades que no quieren participar del proyecto común. Es necesario garantizar unos servicios comunes en todo el territorio desde una financiación estable".

En la negociación, continuó diciendo, "no vamos a aceptar que se hagan concesiones, que se privilegie a quienes quieren romper el proyecto común".