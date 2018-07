Fomento respetará las inversiones previstas este año para Asturias

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, respetará las inversiones previstas en los Presupuestos del Estado para este año, entre las que figuran 127,2 millones para la variante de Pajares, 4,5 millones para la autovía A-63 Oviedo-La Espina, 3,5 millones para la Autopista del Mar Gijón-Nantes y 2 millones para el Plan de Vías de Gijón. "No hay ningún freno a la obra pública", resaltó, a la vez que anunció que antes de fin de año se licitarán 5.000 millones.

Ábalos, que compareció a petición propia en la Comisión de Fomento del Congreso, no dejó claro el futuro de las cercanías. "En los últimos meses se han presentado planes de cercanías en Cataluña, Cantabria, Asturias, Valencia, Madrid... Hay que seguir avanzando en esa línea, pero dando un carácter de unidad a los mismos e integrándolos, por lo que desarrollaremos un Plan Nacional de Cercanías de movilidad urbana en colaboración con todas las administraciones, anunció, a la vez que acusó al PP de haber creado "inciertas expectativas en la ciudadanía" con los plazos anunciados para la culminación de algunas obras.

Intentó despejar las dudas de los empresarios del Noroeste sobre un posible trato de favor hacia el Corredor Mediterráneo por su origen valenciano: "no esperen trato de favor, pero sí lucha contra la injusticia que vive mi comunidad". Aclaró que no se ha reunido con los empresarios valencianos, pero que estaría "encantado" de hacerlo, lo mismo que "con los asturianos", como reclamó el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca. Matizó que nombró al coordinador del Corredor Mediterráneo porque ese cargo "ya existía", al contrario que en el Corredor Atlántico. "No vengo a favorecer intereses de origen", indicó. Ábalos abogó por un debate sobre "la sostenibilidad de las autopistas de pago" y su posible rescate por parte del Estado, pero insistió tendrá que girar "sobre toda la red" y, además, "buscar un encaje europeo".