Sanidad sopesa aplicar peonadas para cumplir el decreto de las listas de espera

"Hay que sacar adelante los máximos rendimientos, utilizar las jornadas de mañana, las jornadas de tarde y lo que sea necesario en un momento determinado". Ese es el plan de Francisco del Busto, consejero de Sanidad, para cumplir el decreto que limita a 60 días las listas de espera por pruebas diagnósticas y a 180 el de algunas intervenciones quirúrgicas. Se entiende, por tanto, que Sanidad no descarta las peonadas para cumplir con los plazos impuestos.

Una de las demoras más sintomáticas, como reveló LA NUEVA ESPAÑA, se produce en el plan de detección temprana del cáncer de mama. Quienes se someten a las pruebas que deberían servir de alarma para identificar tumores sufren retrasos de al menos tres meses en el resultado de la prueba, que se realiza en el Hospital Monte Naranco. Del Busto se mostró partidario de atajar el problema sin recurrir a aumentos de plantilla: "Tenemos personal suficiente, tanto en el Hospital Universitario Central (HUCA), como en el Monte Naranco, para atajar el problema. El verano siempre es complicado, y trabajaremos directa e intensamente para solucionarlo en el mínimo tiempo posible", subrayó del Busto.

Según fuentes sindicales del hospital, no hay radiólogos suficientes, ni siquiera en la bolsa de empleo y de aquí a diciembre deberán haberse trasladado todos los resultados de las pruebas del año. Ahora mismo aún están revisándose las pruebas efectuadas el mes de julio.

A pesar de ello, el Consejero no alberga "ninguna duda" de que solventará la situación. Además, saca pecho de los resultados de la sanidad asturiana. "Con la misma plantilla, incluso con mucha menos de la que tenemos en este momento, hemos conseguido reducir la lista de espera por una primera consulta. Cuando llegamos, hace tres años, teníamos más de setenta mil pacientes en espera por primera consulta y ahora andamos por los cincuenta mil", aseguró del Busto, que no entiende la reacción contraria de la oposición al decreto para reducir las listas de espera: "Es muy parecido al de otras comunidades, donde lo han recibido con aplausos. No entiendo porque aquí no".

Del Busto también destacó la gestión que se está haciendo con el Instituto Nacional de Silicosis. "Estamos tratando de atraer a la industria química y la de la minería del mármol, y volver a convertir este centro en referencia nacional e internacional", sentenció.