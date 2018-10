La Policía advierte: aumentan los delitos relacionados con las nuevas tecnologías

El Jefe Superior de Policía en Asturias, Juan José Herranz, ha alertado del incremento de delitos ligados a las nuevas tecnologías, y pidió "a toda la sociedad" que sea "precavida y cuidadosa" con el uso de las redes sociales y las operaciones en Internet. Pero aún así, destacó que el Principado "va camino" de convertirse este año en la comunidad autónoma más segura del país.

Estos fueron dos de los mensajes lanzados por el Jefe Superior de Policía durante la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios, patrono de la Policía Nacional, celebrado esta mañana en Oviedo y en el que hubo palabras de apoyo y aliento para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Cataluña.

Los actos estuvieron presididos por la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien indicó que en el último año la región ha registrado la segunda menor tasa de criminalidad de toda España, con un índice del 24,5 por cada 1.000 habitantes, tres décimas menos que hace un año.

"Eso no es fruto de la casualidad ni de la suerte, sino que es el resultado de un trabajo esforzado que viene avalado por vuestra eficacia, vuestra lealtad, vuestra profesionalidad y vuestra vocación de servicio", afirmó la Delegada del Gobierno.

A lo largo del acto hubo varias referencias a la Constitución y a la unidad de España, sin hacer una clara referencia al conflicto catalán. Hasta que sí lo hizo el Jefe Superior de Policía, que envió un mensaje explícito de apoyo y reconocimiento a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil "destinados en la comunidad autónoma de Cataluña, que trabajan en un entorno complejo y muy difícil en defensa de la Constitución".

Otro de los aspectos destacables en los discursos de ambos se refirió a la igualdad y a la incorporación de la mujer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Herranz señaló que la Policía Nacional fue pionera en este campo y señaló que de 64.000 agentes que hay en el territorio nacional, 9.000 son mujeres.

El Jefe Superior de Policía de Asturias y la Delegada del Gobierno se refirieron, a preguntas de los periodistas antes del inicio del acto, al incremento de las denuncias por desaparición de menores. Juan José Herranz señaló que "no es un problema de Asturias solamente, sino de ámbito nacional", y remarcó que los casos conocidos hasta ahora "no son inquietantes. El problema es que están el centros en los que entran y salen y si no vuelven a dormir hay que poner la denuncia. Pero insisitó, no hay casos inquietantes en curso".

Delia Losa indicó que "se trata de personas jóvenes, que vienen de otros países, que están desorientados, y es fácil que se produzcan estas situaciones, que se acaban resolviendo rápidamente". Y añadió que aún así, "todos los casos se investigan desde el primer segundo".