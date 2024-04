Otra multinacional axúntase a la carrera por instalar almacenes d'enerxía n'Asturies

La multinacional española especializada n'anovables Ric Energy tramita la instalación d'un gran almacén d'enerxía con bateríes nunos terrenes próximos al polígonu d'Asipo, en Llanera. N'Asturies yá hai más d'una ventena de proyectos d'almacenes d'esti tipu y dende'l Gobiernu asturianu anuncióse que la so instalación va ser ordenada al traviés de la revisión de les Directrices Sectoriales d'Ordenación del Territoriu pal aprovechamientu de la enerxía eólica.

Per aciu de la so filial To Power, Ric Energy cuenta instalar nuna faza asitiada a 260 metros del polígonu de Asipo un sistema d'almacenamientu d'enerxía de 43 megavatios (MW) por aciu bateríes. El complexu va ocupar 13.724 metros cuadraos, nos que se van instalar 43 contenedores de bateríes de fosfatu de fierro y litiu, un edificiu de control y una subestación eléctrica. Esti almacén entámase como respaldu a la xeneración anovable. La instalación va tar conectada de forma independiente a la rede eléctrica, lo que-y dexará tomar d'ella enerxía, almacenala y darréu descargala nel momentu y condiciones que faigan falta. Según los sos promotores "va actuar como elementu regulador del sistema eléctricu".

Ric Energy, con sede en Madrid, nació en 2005 como empresa especializada nel desenvolvimientu de proyectos fotovoltaicos y opera en cuatro continentes. Anguaño cunta con una cartera de proyectos de 20.000 MW en fotovoltaica, eólica, biogás, almacenamientu ya hidróxenu verde. Ye ún de los dos promotores del proyectu pa convertir la planta de Sniace de Torrelavega (Cantabria) nuna gran planta d'hidróxenu verde.

Col almacén d'Asipo yá son más de venti los que tán en tramitación n'Asturies. El primeru foi'l de la empresa griega Mytilineos en Salas, qu'agora ta tramitando la llinia eléctrica de conexón.

“Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d´Asturies”.