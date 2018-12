El triste sino de los asturianos que quieren volver a casa por Navidad: volar a Asturias, más caro que a Nueva York

El cierre de rutas internacionales y la escasez de rutas nacionales en el aeropuerto de Asturias es uno de los temas más manidos en los últimos meses y de los que más molestan a los asturianos. Sobre todo, a los muchos abocados a vivir fuera de la región por motivos laborales. Prueba de ello, es la publicación de Twitter del periodista deportivo gijonés Rodrigo González Fáez, que actualmente trabaja para el Fútbol Club Barcelona y que se llevó una desagradable sorpresa cuando se dispuso a comprar billete de avión para volver a su región por Navidad desde la Ciudad Condal, su lugar de trabajo. La gráfica forma en la que decidió mostrar su indignación con los elevados precios de viajar a su región natal ha encontrado la comprensión de decenas de asturianos que residen fuera del Principado.



"La semana pasada me puse a buscar vuelos, el mismo día en el que confirmé cuándo podía irme a Gijón. Finalmente, trabajo el 22 de diciembre el último día, y busqué un vuelo para ir el 23 a Asturias, teniendo que volver a Cataluña el lunes 31 de diciembre. Y me encuentro con que en Vueling están en una horquilla en torno a 340 a 422 euros, sólo la ida al aeropuerto de Santiago del Monte. ¡Qué coño es esto! Y como es la única aerolínea que viaja de Barcelona a Asturias, no hay más opciones. Espero algunos días más y se estancan los vuelos a ese precio", narra Rodrigo Fáez, que antes de "fichar" para el departamento de comunicación del Barcelona trabajó en Gol TV y Bein Sports.



En ese momento, tras el impacto de ver los precios que le pedían por regresar con su familia en Navidad, se le ocurrió buscar vuelos a Nueva York para establecer una comparación. Y la sorpresa fue aún mayor de lo que pensaba: le salía más caro viajar en las mismas fechas de Barcelona a Asturias (535 euros) que de Barcelona a Estados Unidos (523 euros)."Me metí en Edreams y busqué de Barcelona a Nueva York y de Barcelona a Asturias. Es un escándalo. Lo publiqué en Twitter y la gente se identificó: asturianos que tienen que viajar desde Canarias, desde Londres, desde Madrid... Es una desgracia social, no puede ser que la gente que vive en Canarias, en Londres, en Madrid, en Málaga o en Barcelona tenga que pagar ese pastón para volver a casa en Navidades", expresa, indignado, Rodrigo González Fáez.



Difíciles momentos para el aeropuerto de Asturias

?? Volar a Asturias vs. Volar a NYC. Ida 23 de diciembre y vuelta el 31, desde BCN. Año 2018 ?? pic.twitter.com/Lj4Za9YLDG — Rodrigo G. Fáez (@RodrigoFaez) 13 de diciembre de 2018

"Debería avergonzar a Javier Fernández", critica Foro

Lo cierto es que el aeropuerto de Asturias, que espera remontar la situación el año que viene, vive momentos muy malos en cuanto a su parrilla de vuelos y datos de tráfico aéreos, tras el golpe de la súbita pérdida de vuelos internacionales. Asimismo, la falta de competencia en conexiones con los principales destinos nacionales genera una, que queda demostrada en la gráfica comparación hecha por Rodrigo Fáez.Él mismo decidió usar el tren de alta velocidad hasta Madrid, dormir en la capital de España un día y viajar al día siguiente a Gijón con un amigo en coche. El triste sino de los asturianos que quieren regresar a casa en las fiestas navideñas.se ha sumado a las críticas a raíz del tuit de Rodrigo González Fáez que ha encendido aún más un debate ya de por sí candente. La diputadaha mostrado su preocupación por la desconexión de Asturias y "la. Fernández ha criticado "que volar desde Barcelona a Asturias" y ha manifestado que "si tuvieran sentido del deber, esta situación deberíaen la Junta cuando Foro pidió su reprobación"."Esto debería poner colorado al señor Pola y a quienes son cómplices de dificultar el regreso a casa por Navidad de cientos de asturianos", ha recalcado, en alusión a los grupos parlamentarios de la Junta General que no apoyaron la reprobación del consejero propuesta por Foro al quedar desiertos los concursos para mejorar la conectividad del aeropuerto asturiano.Para la diputada de Foro "resultan inexplicables estas tarifas con la diferencia tan grande que hay en las distancias entre ambos destinos". Por casos como éste, añadió, "las redes sociales se están llenando de mensajes de desesperación de los asturianos que no pueden disfrutar la Navidad en su tierra mientras el Gobierno de Javier Fernández sigue sin buscar soluciones". "Es vergonzoso que cientos de asturianos no puedan estar con sus familias en nuestra comunidad porque las conexiones o no existen o los trabajadores en la diáspora y los estudiantes no pueden pagar los precios de los billetes", recalcó la parlamentaria forista.Carmen Fernández agregó que "los continuos varapalos de los Gobiernos socialistas a la conectividad de Asturias con la subida del peaje del Huerna, la inexistencia de AVE y la falta de rutas aéreas internacionales con altísimos costes en los vuelos a Madrid y Barcelona están generando un clima de inseguridad para el viajero que afecta negativamente a la actividad empresarial y turística de Asturias". La diputada de Foro concluyó diciendo que "solo hay que ver cómo en el mes de noviembre ha caído en casi 10.000 el número de viajeros que ha registrado el aeropuerto de Asturias. Estamos viendo que la acumulación de problemas enconan la desconexión de Asturias y están provocando que nuestra región se esté convirtiendo en un auténtico gueto".