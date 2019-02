El juez de Vic que investiga a la regidora por el "sermón" independentista se inhibe

El titular del Juzgado número 3 de Vic se ha inhibido respecto a la demanda presentada por el abogado ovetense Miguel Barbazán por el "sermón" independentista diario de la localidad barcelonesa. La inhibición viene determinada por el hecho de que la alcaldesa de la localidad, investigada por los hechos, Anna Erra, es diputada del parlamento catalán y por tanto está aforada, por lo que la demanda debe ser instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La defensa de la alcaldesa presentó un recurso de reforma en el que solicitaba, por un lado, que no se admitiese a trámite la demanda, al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y que el abogado ovetense Miguel Barbazán no estaban legitimado para presentarla. Estos argumentos no han sido tomados en cuenta por el Juzgado número 3 de Vic. El recurso de reforma solicitaba por otro lado la inhibición, al considerar que el juzgado barcelonés no era competente para instruirla. Esta parte sí ha sido tomada en consideración.

El juez de Vic había convocado a la alcaldesa para comparecer el próximo 25 de febrero, en calidad de querellada, para explicar por qué el Ayuntamiento que preside facilita sus instalaciones e infraestructuras para el "sermón" independentista que todos los días se escucha en el centro de la localidad.