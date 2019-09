"Se llama Terry, tiene 12 años y nos lo han robado"

María del Rocío Quintana Camporro, una joven ovetense, está desesperada. El miércoles colgó un tweet en el que se le veía jugando con un perrito y pedía ayuda: "Se llama Terry y tiene 12 años. Ayer nos lo robaron. Sabemos quién, pero la Policía no interviene porque él tiene la custodia legal". Y es que, según afirma esta joven, lleva cuidando de este perro desde que era un cachorro, ya que su tío, que era su antiguo dueño y a nombre de quien está el chip, "no le daba comida ni cuidados veterinarios".

"Durante esos 12 años nos ocupamos de su cuidado mi madre, mi hermana y yo. Mi tio y sus hermanos están en temas legales por la herencia. Este martes secuestró a mi perro Terry, suponemos que por venganza de herencia, y no nos lo quiere devolver", asegura la joven. El citado familiar es un conocido abogado ovetense. "Si en su día no lo cuidó, evidentemente ahora tampoco y tememos por su seguridad y bienestar. Además, no lo tiene en su casa, les ha dicho a terceras personas que está en una finca", añade la joven

En medio de esta guerra, temen que pueda ocurrirle lo peor al perro, al que consideran un miembro más de la familia. "Terry es muy mayor y necesita cuidados constantes. Llevamos cuatro días sin tener noticias de él y estamos peocupadísimas. En Twitter hay miles de retwitts y una abogada se ha brindado a llevarnos el caso gratis. Además, un famoso youtuber se ha puesto en contacto con nosotros para ayudarnos también", asegura Rocío Quintana.