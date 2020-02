Oleada de críticas a una actriz que aseguró que en Asturias no hay un wifi como en el resto de España

La actriz Ana Fernández acudió hace días al programa La Resistencia de Cero (el canal de Movistar Plus) para promocionar la nueva temporada de Las Chicas del Cable, la serie de la que es protagonista en la plataforma de pago Netflix. En un momento dado de la entrevista la joven (que tiene una relación sentimental con un cantante asturiano) habló de un viaje en tren al Principado y aseguró que "en Asturias no tienen wifi como el resto de comunidades, no tienen el mismo internet, allí tienen Telecable", afirmó. "Allí están solos con Pelayo", insistió.



El presentador del formato, David Broncano, quiso ahondar en lo que había relatado la actriz y afeó (en broma) que hubiera mencionado otra compañía en una cadena que pertenece a Movistar. A partir de ahí se hicieron bromas y chascarrillos pero lo cierto es que el comentario no pasó desapercibido en redes, en donde muchos cargaron contra la actriz.



"Hay gente que piensa que lo que no está en Madrid no vale", aseguró un tuitero en respuesta a este fragmento del programa. "La pobre no da para más", afirmaba otra.





En este programa defendemos la ley mordaza selectiva. #LaResistencia ¯\_(?)_/¯ pic.twitter.com/d8wHdd0kRw — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 4, 2020