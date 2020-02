Los usuarios piden invertir en Pajares para rentabilizarlo en invierno y verano

No solo hay que vender nieve, sino también "todo lo que hay a su alrededor". Ese es el reto que tiene por delante la estación de esquí de Valgrande- Pajares, para la que los usuarios urgen inversiones con el objetivo de modernizarla y atraer a más deportistas y turistas. Pero no nos engañemos: los inviernos en Asturias ya no son los que eran y hace falta impulsar otras actividades que complementen al esquí. Así lo defendieron ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, miembros del colectivo ciudadano -unas 1.300 personas- que reclama mejoras para la estación lenense. La Diputación de León ha rechazado invertir en el recinto deportivo, como reclamaban alcaldes asturianos y leoneses, así que toda la presión recaerá sobre el Gobierno del Principado.

José Manuel Suárez, uno de los miembros más activos del movimiento ciudadano que pide inversiones para Pajares, fue el encargado de abrir y moderar el acto, con participación de ocho expertos. El médico de la estación definió el modelo de instalaciones que quieren: "modernas, atractivas, diversificadas, respetuosas con el medio ambiente y energéticamente eficientes".

En este sentido, el presidente de la Asociación Turística Montaña Central, Luis Núñez, abogó por recuperar Pajares como "símbolo". "Hace veinte años, en Pola de Lena había comercios de alquiler de esquís, tiendas de ropa deportiva, salían varios autobuses del centro cargados de usuarios... Esa imagen es la que queremos rescatar", dijo el representante de los hoteleros y hosteleros de la comarca, siendo consciente, no obstante, de que los tiempos -y más concretamente el tiempo- han cambiado. Sus propuestas son tres. La primera, "unir nieve con montaña -lo que se conoce como montaña blanca-, impulsando actividades en el parque natural de Las Ubiñas". La segunda, "ofrecer turismo activo". Y la tercera, "crear un sistema de gestión único de reservas, pero que sea transversal". Es decir, "que incluya 'fortfaits' (abonos), una visita a una quesería o una ruta, por poner un ejemplo", explicó.

Sobre ese sistema común de reservas incidió también Pablo Vallinas. El director de la Escuela de Esquí de Pajares hizo "autocrítica" y subrayó que hace falta desarrollar actividades que integren a todos los agentes "y no que cada uno vaya por su lado". Julio Cueto, profesor del colegio Santo Domingo de Navia, llevó a la mesa redonda el ejemplo de las populares Semanas Blancas. "Con ellas intentamos promover una actividad lúdico-deportiva y crear usuarios. Sin embargo, echamos en falta esa parte lúdica. A partir de las cuatro de la tarde, los chavales no tienen nada que hacer. Y los cuatro o cinco días de la Semana Blanca tiene que ser algo más que hacer tres horas de esquí al día", reflexionó.

Para la presidenta de la Federación de Deportes de Invierno del Principado, Lucía Noriega, "cualquier inversión en Pajares es positiva". Con mejoras en la estación, dijo, "lograríamos atraer a más deportistas -en la actualidad entrenan en las instalaciones unos ochenta- y, sobre todo, organizar eventos de mayor nivel". "Cualquier inversión mejoraría la posición de la estación en España", remarcó Noriega, que representa a un colectivo de 900 personas, entre clubes, deportistas y árbitros.

Manuel Penche, usuario de Pajares, abordó los aspectos energéticos. Indicó que los edificios de la estación tienen amplios márgenes de mejora de rendimiento tanto de calefacción como de luz, con periodos de retorno relativamente cortos para las inversiones que se realicen. Penche admitió que "pensar en las energías renovables tiene dificultades", pero señaló que sería recomendable instalar "puntos de carga de vehículos eléctricos, que cada vez van a ser más frecuentes".

Mónica Ortega relató su experiencia "de más de 40 años" como usuaria. Señaló que en la estación echa en falta la vitalidad de antaño, así como "espacios en los que realizar actividades una tarde lluviosa, desarrollar talleres para niños o hacer otros deportes cuando no se pueda esquiar". Ortega hizo hincapié en establecer sinergias con el Camino de Santiago, dado que por la zona "pasan muchos peregrinos y quizá se les podría atender y ofrecerles cosas, no sólo en invierno sino todo el año".

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, destacó la necesidad de que "la ilusión no decaiga". Eso sí, advirtió que si no se ponen en marcha mejoras de forma inmediata "en tres o cuatro años la estación se cerrará". A juicio de la regidora, el potencial de la estación es muy elevado, y las inversiones que se realicen "pueden producir un boom económico no solo para Lena, sino para el conjunto de Asturias", tanto en invierno como en verano. La Alcaldesa subrayó la "buena sintonía" con el Principado. Hoy mismo se celebrará una mesa de trabajo.

José Manuel López aportó la visión de los usuarios llegados de Galicia a partir de su condición de visitante de Pajares desde 1993. Pidió "desasturianizar el debate" y enmarcarlo en un ámbito más amplio, como el noroeste de España. "Este movimiento no debe aspirar a vender, sino a convencer", indicó. Y apostilló que el esquí es "un deporte lastrado por el elitismo", cuando la realidad es que "esquiar nunca ha sido tan barato como hoy".