Un juzgado de Oviedo anula la multa de 318.000 euros del Principado a Airbnb

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo ha anulado la multa de 318.000 euros que el Principado impuso en 2018 al portal de internet Airbnb.es como responsable de 53 infracciones administrativas por publicitar y ofertar numerosos alojamientos turísticos que sostenía que incumplían la ley autonómica asturiana. El juzgado ha estimado así el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Airbnb Marketing Services contra una resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado, que declara nula por considerar que no es conforme al ordenamiento jurídico. Una sentencia que replica otras que ya se han emitido en España en términos similares.

La sentencia, que es firme al no haber recurrido el Principado, se apoya en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en diciembre pasado señaló que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.

Airbnb había recurrido al considerar que las multas impuestas suponían un incumplimiento de la directiva de servicios y de la directiva de comercio electrónico en la medida en que establecía un esquema autorizatorio contrario al derecho español y al europeo, por lo que no sería aplicable el tipo infractor del artículo 71 de la Ley de turismo asturiana.

Asimismo, señalaba que las resoluciones administrativas vulneraban el principio de presunción de inocencia, no había pruebas de cargo válidas, se infringía el principio de responsabilidad personal y aportaba la sentencia de 19 de diciembre de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto de Airbnb Ireland.

Por su parte, el Principado alegó el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley autonómica de turismo al ofrecer la plataforma alojamientos que calificaba como "clandestinos".

Tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Oviedo, Airbnb ha emitido una nota de prensa donde tiende la mano al Principado al señalar que quiere ser "un buen socio de los gobiernos en Asturias" y recuerda que el año pasado el 77 por ciento de los viajeros que visitaron la región a través de este portal eran españoles.

Según sus estimaciones, en 2019 los viajes a través de Airbnb generaron una actividad económica de casi 100 millones de euros en Asturias, según señala Mónica Casañas, directora general para España y Portugal de Airbnb Marketing Services, S.L. Este verano, el Principado es uno de los destinos de moda para el turismo nacional y las búsquedas para estancias de más de cuatro semanas se han multiplicado por tres desde el inicio de la desescalada, según Airbnb, que señala que el perfil de sus clientes para encontrar alojamiento en Asturias es familiar, con una media de tres viajeros por reserva para un promedio de tres días y medio de estancia.