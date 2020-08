Asturias detecta un 52% de casos asintomáticos, algo más que la media nacional

Asturias está detectando casos de coronavirus asintomáticos por encima de la media nacional. En concreto, un 52-53%, según ha comentado hoy en la rueda de prensa diaria Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Y ese, dijo, es un "buen indicador" del trabajo que se está realizando en el control de la enfermedad. Aunque, como dijo Simón, "sigue siendo una comunidad con poquitos casos, aunque están aumentando", algo que se preveía con el aumento de la movilidad fruto de las vacaciones.

Respecto a la novedad que, liderada por Galicia, se va introducir en muchas comunidades en la línea de impedir que se fume en espacios abiertos cuando no hay garantía de distancia social, Simón valoró que "fumar o no fumar, en sí, no es una práctica de riesgo en este caso, pero sí es cierto que las personas fumadoras suelen tener patologías respiratorias asociadas y quizá lo mejor no es añadirles una infección como esta". Para Simón la decisión tomada por Galicia y que seguirán otras comunidades "tiene más que ver con que, con ella, se pueda conseguir una ejecución mayor de otras medidas más fundamentales" como que incremente el cumplimiento del uso de mascarillas o de respetar la distancia entre personas.