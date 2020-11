Veto al café y pincho para llevar: la Policía lo impide y Otea cree que la norma lo admite

Decenas de establecimientos hosteleros recibieron durante el día de ayer el aviso de la Policía de que no podían continuar sirviendo cafés y pinchos a la puerta de sus locales para clientes que los recogían desde la calle y lo llevaban a sus oficinas. La fórmula ideada por algunos hosteleros para mantener algo de actividad y esquivar el golpe económico que supone echar la persiana se topó ayer de bruces con el rechazo de la Policía. La patronal hostelera Otea, en cambio, cree que esa práctica no supone ningún incumplimiento, por lo que pedirá al Principado que aclare “en una pregunta vinculante” si permite o no que continúe el café y pincho para llevar.