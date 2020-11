Manuel Ángel Vázquez y Diego González Camporro se impusieron ayer, en primer y segundo puesto respectivamente, en el II Concurso de Discursos que organiza la Facultad de Economía y Empresa, y que en esta ocasión versaba sobre el “Covid-19 como oportunidad”. Ambos expondrán sus tesis el próximo viernes en las VII jornadas “La Asturias que funciona (aun en tiempo de covid)”, que organiza LA NUEVA ESPAÑA en colaboración con dicha facultad y que se retransmitirá en directo a través de www.lne.es.

La situación actual ha obligado este año a organizar este concurso de manera telemática, según explicó la profesora y coordinadora del acto, María José García Salgado. Los siete participantes dispusieron de cuatro minutos cada uno para realizar su exposición, ante el jurado integrado por Leticia Santos Vijande, catedrática del Área de Comercialización e investigación de Mercados; Manuel Hernández Muñiz, profesor titular de Estructura Económica, y Roger Campione, profesor titular de Filosofía del Derecho y codirector del grupo de debate de la Universidad de Oviedo. El tiempo tasado era un reto, pero también lo fue que no pudiera leer durante su intervención, porque les penalizaba.

La competición estuvo reñida, según explicó el vencedor, porque “el nivel fue muy alto y mis compañeros lo hicieron muy bien. No me esperaba quedar el primero”. Manuel Ángel Vázquez, estudiante de cuarto curso de Economía, se esforzó por “transmitir esperanza y un cambio de mentalidad. Afrontar los desafíos como oportunidades para valorar más el sistema de salud, a las personas mayores, responsabilizarnos más de ellas y aprender a proteger a los que más lo necesitan”. Su resumen es que los desafíos son oportunidades y no amenazas.

Diego González Camporro, apasionado de los medios de comunicación, participante en programas de radio y estudiante de cuarto curso de Administración y Dirección de Empresas (ADE), optó por convertir un editorial en la base de su discurso. “Me penalizaron por leer, pero pude exponer toda mi argumentación”, desarrollada desde tres perspectivas: una oportunidad económica con la reforma del sistema sanitario y el sistema público en general, una oportunidad social, con la creación de una reserva a fondo perdido para afrontar situaciones de crisis, y la tercera, una oportunidad personal, “de volvernos más humanos”. En definitiva, es la ocasión para “dejar de ser una sociedad triste de fotos felices”.

La decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides González, abrió la segunda edición del concurso explicando que el objetivo era analizar el impacto de la pandemia por covid-19 desde una perspectiva diferente, buscando las oportunidades que se podrían presentar para salir adelante y que la sociedad siga avanzando.

De ahí que el jurado valorara el impacto del discurso, su coherencia interna, el dominio del tema y la seguridad, el uso correcto del lenguaje, la naturalidad y expresividad, el tono y la proyección de la voz y que el discurso se adecuase a los cuatro minutos que los concursantes tenían a disposición. Un reto superado con un nivel “muy bueno”, según el jurado.