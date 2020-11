La oposición en bloque insta al Principado a moverse para retener la ayuda rural de la UE

Todo debido, como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA, a un atasco burocrático que ha provocado el retraso de la Consejería en publicar en el BOPA la resolución de las ayudas. Por tanto, estas no pueden tramitarse ni justificarse en tiempo y forma en Bruselas. Los emprendedores llaman estos días desesperados a los grupos de desarrollo rural para saber qué va pasar –sin saber los gestores qué decir– y los alcaldes han mostrado su enfado en las páginas de este periódico. Queda menos de un mes y muchos dan por hecho de que ya no queda tiempo y el dinero se esfumará si no se toman medidas.

El portavoz regional adjunto del PP, Pablo González, da por perdidos “inexorablemente” los fondos. “Es intolerable que, con la que está cayendo, se llegue a perder dinero por la incompetencia de una Administración mal dirigida por parte del Gobierno de Adrián Barbón”, señaló. Pone de manifiesto que la Administración regional “no es capaz de hacer su trabajo”. Y remata: “El mayor enemigo del sector rural es el Principado, con una burocracia insoportable e injusta”.

En Ciudadanos, la portavoz en la Junta, Susana Fernández, cree que el Gobierno regional “tiene un serio problema con la gestión burocrática y con las ayudas que llegan de Europa. Lo peor es que sus errores y falta de previsión lo pagan siempre los demás, generalmente los que más lo necesitan”. La dirigente advierte de que “no es la primera vez que pasa algo similar y mucho me temo que no será la última”. Y añade: “Somos una de las comunidades menos activas en la presentación de iniciativas y captación de inversión”.

Nuria Rodríguez, diputada de Podemos, avisa de que “es absolutamente inadmisible siquiera contemplar la posibilidad de pérdida de los fondos europeos Leader para Asturies”. De no lograr los 4,5 millones, la diputada cree que “resulta catastrófico para el entorno rural, más si cabe en esta situación de crisis económica derivada de la crisis sanitaria”. Rodríguez considera que la Consejería tiene la “absoluta obligación” de resolver esto y ofrece la ayuda de Podemos para arreglarlo cuanto antes: “Después vendrán las críticas y los reproches, pero primero el trabajo duro para nuestra gente del campo asturiano”.

“Es inadmisible que pueda perderse un euro por una cuestión burocrática”, sentencia el coordinador de IU en Asturias, Ovidio García, quien anunció que el miércoles llevará el asunto a la Comisión de Medio Rural: “Pediremos que el Gobierno abra una investigación política y administrativa. En cualquier caso, quienes no pueden pagar los atascos administrativos son quienes se empeñan en vivir y trabajar en el mundo rural”.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, critica la “absoluta incompetencia y negligencia de la Consejería de Medio Rural” tras conocer por LA NUEVA ESPAÑA que están en riesgo más de 4 millones de euros. Pumares expresó su indignación puesto que “no es la primera vez que atascos y la excesiva burocracia en la Consejería de Medio Rural perjudican enormemente los intereses de los asturianos y asturianas”. Además, exige al Ejecutivo regional que “apueste de verdad por el mundo rural y ponga sobre la mesa medidas concretas para fijar población y evitar el despoblamiento de nuestros pueblos”. El diputado insta al consejero Alejandro Calvo a asumir responsabilidades y dar explicaciones.

En Vox, su portavoz, Ignacio Blanco, ve “imperdonable” que se puedan perder los fondos rurales “por falta de diligencia”. El diputado cree que “ alguien debería dimitir en la Consejería”. Y señaló: “Me temo que lo que sucede va más allá de un mero retraso administrativo, y está dirigido por una estrategia de no destinar fondos a proyectos de desarrollo que algún día nos explicará el Consejero”.