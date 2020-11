El medio rural asturiano tiene retos: dotar a las alas de servicios equiparables a los de la zona central de la región, emprender una revolución agrícola de la mano de la faba, el kiwi y el arándano, dar un salto en las producciones y hacerlas más comerciales... Pero también muchas oportunidades, algunas de ellas ligadas precisamente a la pandemia: sacar el máximo provecho a los fondos europeos –desde los de reconstrucción hasta los Leader y la Política Agraria Común (PAC)–, aprovechar el trasvase de población de las ciudades a los pueblos con el teletrabajo, explotar el papel clave que ha dado esta crisis a la alimentación...

Todas ellas son reflexiones del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno de Asturias, Alejandro Calvo Rodríguez, y que diseminó en el Foro Agro Santander, organizado por Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocinio del Banco Santander, bajo el título “Campo asturiano y covid: desafíos y oportunidades”. Calvo defendió que “el futuro del medio rural asturiano es el futuro de Asturias”, pues el campo es “un eje central”, que con la crisis del coronavirus ha demostrado ser aún más esencial que nunca. “Se ha visto que producir alimentos sanos es un asunto muy serio, así que debemos mirar con orgullo a nuestras explotaciones ganaderas y agrícolas”, remarcó. El responsable de Medio Rural en el Gobierno autonómico recordó, por otro lado, que el sector agroalimentario “ha sido el único que ha seguido creciendo” pese al covid y que las principales ciudades asturianas, Oviedo, Gijón y Avilés, también tienen campo y que, por tanto, no hay que olvidarlo y explotarlo.

El Foro Agro Santander, que fue conducido por la periodista Amor Domínguez y se desarrolló en formato virtual (webinar), lo abrió el director de LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón, quien pidió “no quedarse en el lamento” por la pandemia, sino “mirar al futuro”. Y mirar al futuro es mirar al campo. Un sector, según señaló, “con enormes posibilidades de crecimiento y que representa uno de cada diez euros del PIB (Producto Interior Bruto)”. En el periódico, dijo, “hemos contado cómo numerosos concejos han aumentado su población con urbanitas gracias al teletrabajo, pero también hemos relatado los problemas que tuvieron algunos escolares para seguir las clases, teniendo que desplazarse kilómetros y kilómetros desde sus casas”. Dos ejemplos que demuestran que el medio rural asturiano tiene sus luces y sus sombras.

“El futuro del medio rural de la región es el futuro de Asturias; es un eje central”, defiende Calvo

Tras las intervenciones de Gonzalo Martínez Peón y del director territorial de Banco Santander en Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe, fue el turno del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, que profundizó en esas luces y sombras.

El desánimo que oculta el éxito.

Antes de la crisis sanitaria, no eran los hosteleros y comerciantes los que salían a la calle a protestar, sino los agricultores y ganaderos reclamando “precios justos”. Alejandro Calvo reconoció en el Foro Agro Santander que el sector arrastra desde hace años cierto “desánimo”, que contrasta con el “dinamismo pujante en la transformación agroalimentaria” y que “a veces oculta el éxito de las iniciativas empresariales” de la región.

Llevar servicios a las alas.

El medio rural está estrechamente relacionado con la cohesión territorial, y de ahí el nombre de la cartera de Alejandro Calvo –fue reestructurada el pasado mes de junio–. El Consejero aplaudió que el medio rural periurbano haya sido receptor en los últimos meses de personas “buscando una mejor calidad de vida” en pueblos “con una buena dotación de servicios”. Sin embargo, añadió, queda pendiente acercar las alas al corazón de Asturias, poniendo servicios y en consecuencia ofreciendo un “proyecto de vida a las generaciones más jóvenes”.

La “gran oportunidad” de los fondos europeos.

A la Política Agraria Común (PAC), que “trae todos los años más de 80 millones de euros”, se unen los fondos de reconstrucción por el covid y los Leader, que permiten subvencionar ideas innovadoras para el campo. En estos últimos profundizó Alejandro Calvo: “Este año tenemos la mayor convocatoria de la historia en la región con 26 millones de euros. Tenemos una gran oportunidad y, a pesar de la pandemia, hemos recibido más de 800 proyectos de inversión”. Lo que demuestra que el medio rural está más vivo que nunca. Fue en este punto cuando el Consejero hizo hincapié en que Oviedo, Gijón y Avilés también tienen su trozo de campo y animó a aprovecharlo recurriendo a estas ayudas. Asimismo, Calvo calificó de “fundamentales” los fondos Leader, que en buena medida fueron los que “construyeron el turismo rural” asturiano, ese que no para de batir récords de visitantes. Sobre la PAC, el titular de Medio Rural indicó que en España hay un 30% de déficit de producción de leche y quiere que Asturias, junto con el resto de la Cornisa Cantábrica, “dé respuesta a ello”.

El Principado ha recibido 800 proyectos de inversión en el campo acogidos a los fondos Leader

Las marcas de calidad.

“La región tiene una gran variedad de producciones, con el máximo nivel de protección y que están bajo el paraguas de la marca ‘Alimentos del Paraíso’”, expuso Calvo. En concreto, Asturias tiene once marcas de calidad reconocidas –entre Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)–, una cifra que no es habitual encontrar en otras regiones y que sitúa al Principado en la media más alta de Europa. Y esos once sellos podrían crecer dentro de poco hasta trece. Los apicultores están a un paso de conseguir la IGP Miel de Asturias, mientras que los queseros de leche cruda han impulsado su propia DOP. Además, “Alimentos del Paraíso” mete en su cesta de promoción no solo a las producciones reconocidas con un sello de calidad europeo, sino a otras locales, como el kiwi, las marañuelas o el arroz con leche. Pero toda esa riqueza alimentaria hay que potenciarla y, sobre todo, resalta Calvo, “hacerla más comercial”.

Objetivo: llegar a más cestas de la compra.

Se refiere el Consejero a que estos alimentos no se vendan solo en las tiendas gourmet y lleguen a todos los consumidores. “Con esta crisis y el cierre de la hostelería muchos productores han recurrido a la alimentación y eso hay que mantenerlo”, manifestó. El Consejero se fijó como retos, por otra parte, realizar campañas de promoción “permanentes y asociadas al eslogan de ‘Asturias, paraíso natural’”, así como apostar por la internacionalización, abriendo canales “estables”. En referencia a las marcas de calidad, adelantó, su equipo trabajará por dar “más autonomía a los productores”, de forma que puedan tomar decisiones que favorezcan su riqueza. “Queremos que unas marcas, con más fama, tiren de las otras. Y queremos que los artesanos tengan mayor capacidad para explotar el mercado y haya menos paternalismo. Tiene mucho mérito la generación que está trabajando en esas marcas. Y tenemos ejemplos magníficos en la sidra, la faba, los quesos, la ternera asturiana...”, sostuvo.

Explotar las vegas.

Unido a lo anterior, Alejandro Calvo reconoció que en Asturias hay una “revolución agrícola pendiente”. Un gran ejemplo de los primeros pasos de esa explosión de la huerta es el relanzamiento de la faba y el aumento de hectáreas para el kiwi. “Tenemos que aprovechar las vegas, como haremos con las de Pravia a través de los fondos Leader”, indicó.

Futuro “optimista”.

El Consejero ve el futuro del medio rural regional con “optimismo”. Calvo aseguró que el sector agroalimentario “no será ajeno a una posible contracción de la economía”, pero de momento los números invitan a ver el futuro verde y no negro. “Somos el único sector que ha seguido creciendo, y eso tiene que servir para acelerar su transformación”, concluyó.

Iturbe: “Asturias, con una despensa envidiable, es ejemplo de alimentos sanos”

El director territorial del Santander afirma que “ahora más que nunca hay que mantener el empleo en el campo”: “Estamos implicados”

Mónica G. Salas

Para el director territorial del Banco Santander en Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe, el sector agroalimentario es “estratégico” por cuatro motivos. El primero, según expresó en el Foro Agro Santander “Campo asturiano y covid: desafíos y oportunidades”, por “su capacidad productiva”. El segundo, por su “contribución a la seguridad alimentaria, con el suministro de alimentos sanos y de calidad”; apartado en el que Asturias es “un ejemplo, con una despensa envidiable” . El tercero, por “su importancia dentro de la economía regional y nacional, generando empleo a lo largo de todo el territorio español”. Y cuarto, por constituir un “atractivo en el turismo internacional”.

Queremos estar al lado de los agricultores y ganaderos, y por eso hemos reforzado nuestro apoyo Manuel Iturbe

Por todo ello, por la relevancia del sector, el Banco Santander, según anunció Manuel Iturbe, ha trabajado duro para ganar presencia en el medio rural. Esto, apunta, se resume con la palabra “especialización” y se traduce en más servicios y en más profesionales volcados en los agricultores y ganaderos españoles. “Queremos ser la entidad de referencia del sector. Estamos implicados con vosotros y con Asturias”, remarcó Iturbe, quien considera una “oportunidad” para el campo los fondos europeos de reconstrucción para hacer frente a la crisis del coronavirus.

En su intervención, el directivo del Banco Santander se dirigió en reiteradas ocasiones a los protagonistas del mundo rural asturiano. “Queremos estar siempre a vuestro lado y, por ello, con la pandemia estamos reforzando nuestro tradicional apoyo, porque entendemos que ahora más que nunca hay que mantener empleos en el campo”, enfatizó. Prueba de ello es que en lo que va de año, la entidad bancaria ha financiado 43 millones de euros en el sector agrario, lo que supone un incremento del 45% con respecto a 2019 en estas mismas fechas, comentó Iturbe, que puso otro ejemplo de avance y apuesta por el medio rural. “Hemos sido la primera y la única banca en ofrecer a los ganaderos canales digitales para recibir anticipos de la Política Agraria Común (PAC)”, manifestó.

El sector agroalimentario es de los más importantes; un motor para el crecimiento de la economía Lorena Ruiz

En la misma línea se pronunció la directora de Negocio Agroalimentario de Santander España, Lorena Ruiz Ponce, que fue la encargada de cerrar el acto, tras la ponencia virtual pronunciada por el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo. “Nuestro objetivo es ofrecer un servicio a todos los intervinientes en la cadena. La innovación y el acceso al capital son elementos claves para el desarrollo del sector. Y trabajamos en hacer productos adaptados a las necesidades de los clientes”, señaló Ruiz. La directiva destacó que el Banco Santander ha financiado “con más de 7.000 millones de euros” al medio rural en lo que va de año, gracias a una red comercial grande y “totalmente especializada”. “El Consejero reseñó la importancia de dinamizar el medio rural y juntos lo conseguiremos. El sector agroalimentario es de los más importantes, un motor para el crecimiento de la economía asturiana y española”, sentenció.