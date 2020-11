El alcalde de Nava, el socialista Juan Cañal, ha dado positivo en covid-19 tras someterse a una segunda prueba tipo PCR. El regidor, que se encuentra bien en su domicilio, presenta síntomas leves referidos a la pérdida de gusto y olfato, y sospecha que pudo ser contagiado por un familiar con resultado positivo. “Estoy bien, ayer (por el sábado) llamé al médico por la mañana, me hicieron la prueba por la tarde y esta mañana (por ayer) ya me lo han confirmado”, señaló Cañal. El regidor se sometió a una prueba tipo PCR el pasado miércoles después de que un familiar tuviese síntomas relacionados con el coronavirus. Ese análisis dio negativo. Si bien, en la noche del pasado viernes el Alcalde advirtió que no tenía gusto ni olfato durante la cena. “Fui al baño a oler una colonia y nada”, comentó. Así, el sábado por la mañana lo comunicó a los servicios sanitarios, que activaron una segunda prueba, con resultado positivo. El regidor naveto explica que siempre lleva puesta una mascarilla tipo FFP2 que solo se quita para conducir o en las comidas y cenas en casa, y, por ello, alerta a la población para mantener la máxima precaución: “Nadie está libre de cogerlo, pero la mascarilla, la distancia y el lavado de manos son la protección que tenemos”.